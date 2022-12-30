Комісія допустила цінні папери індексу S&P 500 до обігу в Україні — Finance.ua

Комісія допустила цінні папери індексу S&P 500 до обігу в Україні Сьогодні 09:52 — Фондовий ринок

Комісія допустила цінні папери індексу S&P 500 до обігу в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення щодо допуску цінних паперів, які входять до фондового індексу S&P 500 до обігу на території України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Комісія активно працює над розширенням можливостей інвестування в іноземні фінансові інструменти. Прихід на український ринок капіталу всесвітньовідомих компаній є черговим кроком для його інтеграції в міжнародні ринки та збільшення інвестицій для України», — сказано в повідомленні.

Регулятор має право за власною ініціативою здійснювати надання допуску цінним паперам, які входять до фондових індексів на підставі затвердженого Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Тож Комісією було прийнято рішення щодо допуску 412 цінних паперів, які входять до фондового індексу S&P 500, та які можуть обліковуватись на рахунку ПАТ «Національний депозитарій України», відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.

Довідка Finance.ua:

S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено трохи більше 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Акції всіх компаній торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ;

станом на 29 грудня 2022 року всього було допущено 96 цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України та 412 цінних паперів (S&P 500) допущених за ініціативою Комісії.

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