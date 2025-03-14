Через будівництво євроколії між Чопом і Ужгородом змінюють розклад потягів на Закарпаття — Finance.ua
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Через будівництво євроколії між Чопом і Ужгородом змінюють розклад потягів на Закарпаття

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Через будівництво євроколії між Чопом і Ужгородом змінюють розклад потягів на Закарпаття
Через будівництво євроколії між Чопом і Ужгородом змінюють розклад потягів на Закарпаття
У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом Укрзалізниця вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
До/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть такі поїзди:
  • № 17/18 Харків — Ужгород;
  • № 38/37 Одеса — Ужгород;
  • № 125/126−129/130 Кременчук/Полтава — Ужгород.
До/з станції Чоп курсуватимуть такі поїзди:
  • № 81/82 Київ — Ужгород (з 31 березня до 31 липня);
  • № 749/750 Київ — Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);
  • № 829/830 Львів — Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).
До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ — Чоп.

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При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:
  • № 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 45/46 Харків — Ужгород;
  • № 368/367 Ковель/Луцьк — Ужгород.
Залізничники за цей час планують:
  • реконструювати горловину станції Чоп;
  • капітально відремонтувати колії на станціях Струмківка та Чоп;
  • демонтувати широку колію на дільниці Чоп — Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;
  • прокласти по парній колії новозбудованої дільниці Чоп — Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;
  • змонтувати на всій 22-кілометровій дільниці Чоп — Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;
  • відремонтувати понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);
  • відремонтувати додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.
Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп — Ужгород. Так, перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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