Через будівництво євроколії між Чопом і Ужгородом змінюють розклад потягів на Закарпаття — Finance.ua

Через будівництво євроколії між Чопом і Ужгородом змінюють розклад потягів на Закарпаття Сьогодні 09:16

Через будівництво євроколії між Чопом і Ужгородом змінюють розклад потягів на Закарпаття

У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом Укрзалізниця вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

До/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть такі поїзди:

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 38/37 Одеса — Ужгород;

№ 125/126−129/130 Кременчук/Полтава — Ужгород.

До/з станції Чоп курсуватимуть такі поїзди:

№ 81/82 Київ — Ужгород (з 31 березня до 31 липня);

№ 749/750 Київ — Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);

№ 829/830 Львів — Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ — Чоп.

При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Укрзалізниця з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 45/46 Харків — Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцьк — Ужгород.

Залізничники за цей час планують:

реконструювати горловину станції Чоп;

капітально відремонтувати колії на станціях Струмківка та Чоп;

демонтувати широку колію на дільниці Чоп — Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту;

прокласти по парній колії новозбудованої дільниці Чоп — Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу;

змонтувати на всій 22-кілометровій дільниці Чоп — Ужгород пристрої СЦБ і зв’язку та облаштують диспетчерську централізацію;

відремонтувати понад 30 будівель і споруд (павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду тощо);

відремонтувати додатково в обсязі середнього ремонту 33 стрілочні переводи й близько 13 км колій, виконають інші необхідні роботи.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» повідомляла , що виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп — Ужгород. Так, перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.

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