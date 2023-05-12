Чехія зменшить залежність від російського нафтопроводу "Дружба" — Finance.ua

Чехія зменшить залежність від російського нафтопроводу "Дружба" Сьогодні 09:14 — Енергетика

Чехія зменшить залежність від російського нафтопроводу "Дружба"

Чеська компанія Mero досягла домовленості з акціонерами консорціуму TAL щодо проекту розширення Трансальпійського нафтопроводу.

Про це повідомило місцеве видання Novinky, посилаючись на пресконференцію прем'єр-міністр Чехії Петра Фіали.

Таким чином Чехія зможе зменшити залежність від російського нафтопроводу «Дружба».

Проєкт хочуть завершити у 2024 році, а саму угоду підпишуть до кінця травня.

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Модифікація нафтопроводу дозволить збільшити поставки нафти до семи-восьми мільйонів тонн на рік. Вартість технічних модифікацій, які зроблять це можливим, оцінюється в 1,2−1,6 мільярда крон.

Трубопровід TAL розпочинається в італійському Трієсті і веде до Австрії та Німеччини. Чехія пов’язана з ним трубопроводом IKL (Інґольштадт-Кралупи-Літвінов), який починається на півдні Німеччини.

Ідею заміни купівлі російської нафти завдяки постачання нафтопроводом TAL прем'єр-міністр Чехії озвучив ще минулого року. На думку очільника уряду, це найпростіший шлях позбутися залежності від російської нафти.

«TAL вирішив би наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати жодного додаткового управління, цього було б достатньо, щоб розширити потужності. Однак для цього потрібна готовність нарощувати потужності від країн, які беруть участь у трубопроводі TAL, тобто Італії, Австрії та Німеччини чи Баварії», — раніше пояснював Петр Фіала.

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Нагадаємо, у червні 2022 році Чехія оголосила курс на енергонезалежність від росії.

Єдина система магістральних нафтопроводів «Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, збудований для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи.

4 серпня 2022 року Україна припинила транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба». У березні польська компанія PKN Orlen заявила, що вимагатиме від росіян компенсації після того, як в кінці лютого росія припинила постачати нафту до Польщі нафтопроводом «Дружба».

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