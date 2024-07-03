Чехія вже надала Україні військову допомогу на 6,75 млрд крон: що передавали партнери — Finance.ua
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Чехія вже надала Україні військову допомогу на 6,75 млрд крон: що передавали партнери

Казна та Політика
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Чехія вже надала Україні військову допомогу на 6,75 млрд крон: що передавали партнери
Чехія вже надала Україні військову допомогу на 6,75 млрд крон: що передавали партнери
З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Чехія передала для українського війська допомогу на 6,75 мільярда чеських крон, що еквівалентно понад 288 млн доларів, або 270 млн євро.
Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії та міністерка Яна Чернохова.
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«Уряд вперше опублікував список військової техніки, яку ми передали Україні, рік тому. Я обіцяла громадськості, що через деякий час ми зробимо це знову, і сьогодні я виконую свою обіцянку. З початку конфлікту Міністерство оборони ретельно оцінювало, що ми можемо надати, щоб не поставити під загрозу обороноздатність Чеської Республіки», — пояснює міністерка оборони.
Отже, з початку вторгнення росії у лютому 2022 року Чехія передала Україні:
  • 8 одиниць авіаційної техніки, з яких 2 — цього року;
  • 94 860 боєприпасів для гармат і гаубиць, 10 000 з яких — цього року
  • 62 танки;
  • 131 бойову машину піхоти;
  • 26 машин хімічної розвідки;
  • 16 повністю укомплектованих спеціальних машин протиповітряної оборони;
  • 47 автомобілів;
  • 13 гаубиць;
  • 12 реактивних систем залпового вогню;
  • 4900 реактивних снарядів;
  • 645 протитанкових ракет;
  • 8022 бронетранспортери;
  • 128 мінометів;
  • 17 400 мінометних мін;
  • 435 зенітних установок;
  • 41 258 000 одиниць вогнепальної зброї;
  • понад 4,2 млн боєприпасів.
За словами Чернохової, зараз на складах чеської армії не так багато надлишкової зброї, тож чеська допомога Україні не припиняється, «вона просто набуде іншої форми».
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Урядовиця має на увазі ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України.
Чехія зробила внесок у 865 775 000 чеських крон (34,7 млн євро), які витратять на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника — чеської компанії STV GROUP.
За матеріалами:
suspilne.media
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