Чехія планує захистити свої компанії, що виходять на український ринок Сьогодні 13:35

Новий уряд Чехії планує підготувати програми гарантійного та страхового характеру для компаній, які мають намір працювати на українському ринку.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек у коментарі Укрінформу.

Гавлічек нагадав, що до початку повномасштабної війни Україна входила до п’ятірки найважливіших торговельних партнерів Чехії серед країн поза межами Європейського Союзу. За його словами, попри скорочення товарообігу під час війни, нині взаємна торгівля знову демонструє зростання.

Захист для чеських компаній

У цьому контексті віцепрем’єр зазначив, що чеський уряд прагне підготувати якісні інструменти підтримки, насамперед гарантійні та страхові програми, які дозволять мінімізувати ризики для бізнесу.

«Тут, на мою думку, держава може відіграти ключову роль — насамперед на практичному рівні. Одне — це висловлювати підтримку Україні, а інше — щось конкретно робити. І це якраз абсолютно конкретний крок, який допоможе Україні, адже туди надходитимуть необхідні їй продукція та інвестиції», — сказав Гавлічек, додавши, що водночас це зможе полегшити захід на український ринок для чеських компаній.

Читайте також Компенсації для бізнесу: як працюватиме нове страхування від воєнних ризиків

Гавлічек також наголосив, що уряд Чехії стежитиме за тим, щоб чеські компанії мали можливість укладати вигідні контракти в Україні та брати участь у великих проєктах.

«Ми будемо стежити, щоб у цих торговельних відносинах ми не опинилися на другому плані, а мали справедливу можливість брати участь у цікавих тендерах і поставках у сфері енергетики, транспортної інфраструктури, наприклад будівництві лікарень тощо», — сказав урядовець.

Україна як перспективний ринок

Очільник Мінпромторгу Чехії зазначив, що навіть у нинішніх складних умовах країна може залишатися одним із ключових постачальників для України.

За його словами, український ринок є перспективним для чеських компаній, які добре знають місцеве середовище, мають історичні зв’язки та вже відомі в Україні, зокрема у сферах машинобудування та енергетики.

Гавлічек також повідомив, що команди обох країн уже працюють над підготовкою зустрічей на економічному рівні. Спочатку переговори можуть відбутися в онлайн-форматі, а згодом у форматі особистих зустрічей між представниками урядів та бізнесу.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.