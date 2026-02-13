ChatGPT відпочиває! Як українці створили перший ШІ? Історія успіху Grammarly Сьогодні 17:50

Успіх стартапу зробив його співзасновників одними з найбагатших українців

На YouTube-каналі Finance.ua вийшло нове відео про історію українського стартапу Grammarly. Сервіс допомагає мільйонам людей писати англійською і є однією з найдорожчих технологічних компаній українського походження.

Від антиплагіату до глобального продукту

Історія почалася ще на початку 2000-х, коли Максим Литвин і Олексій Шевченко створили систему перевірки на плагіат MyDropBox. Сервіс використовували понад 800 університетів світу, а згодом його придбала компанія Blackboard.

Після продажу засновники вирішили змінити підхід: не карати за плагіат, а допомогти людям писати власні тексти швидше та якісніше. Так з’являється ідея сервісу, який ми сьогодні знаємо як Grammarly.

Сьогодні Grammarly — це симбіоз надскладної системи штучного інтелекту, а також інтелектуальної потужності сотень комп’ютерних лінгвістів та інженерів. Вони тренують моделі на мільйонах речень, щоб кожен ваш текст був взірцево якісним. Коли ви пишете повідомлення, система аналізує його за кількома критичними категоріями: граматика, чіткість і тон.

Згодом продукт вийшов далеко за межі звичайного коректора — він став повноцінним комунікаційним асистентом, який допомагає адаптувати текст до різних ситуацій від ділового листування до неформального спілкування.

Конкуренція з Microsoft і Google

Серйозним викликом для компанії стала поява вбудованих ШІ-інструментів у Microsoft Word та Google Docs. У відповідь Grammarly зробила ставку на глибшу аналітику, зокрема аналіз десятків стилів письма та розширені рекомендації щодо якості тексту.

Стрімке зростання відбулося під час пандемії, коли світ масово перейшов на дистанційну роботу, а письмова комунікація стала основним способом взаємодії.

Мільйони користувачів і статус «єдинорога»

Компанія має близько 1000 співробітників та офіси в Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку і Ванкувері. Після залучення інвестицій у $200 млн Grammarly отримала статус «єдинорога», а її оцінка зросла до $13 млрд.

Сервісом користуються понад 30 млн людей, а видання TIME включило компанію до списку 100 найвпливовіших у світі.

Мільярдні статки засновників

Успіх стартапу зробив його співзасновників одними з найбагатших українців. За оцінками Forbes, статки Максима Литвина та Олексія Шевченка перевищують $2 млрд кожного. Третій співзасновник Дмитро Лідер не розкриває своїх статків, залишаючи простір для здогадок.

