Часи «100 кандидатів на вакансію» минули. Що відбувається на українському IT-ринку праці — Finance.ua

Часи «100 кандидатів на вакансію» минули. Що відбувається на українському IT-ринку праці Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Часи «100 кандидатів на вакансію» минули. Що відбувається на українському IT-ринку праці

Протягом останніх 12 місяців (з листопада 2023 по листопад 2024 року) в українському IT суттєво скоротилася кількість відгуків на одну вакансію.

За даними Djinni, якщо в листопаді минулого року кожна опублікована вакансія в середньому отримувала 24 відгуки від бажаючих знайти роботу, то минулого місяця таких відгуків було усього 16.

QA — вже не найбільш конкурентна категорія. Якщо рік тому на вакансію в сфері тестування програмного забезпечення приходилось понад 100 відгуків, то зараз лише 45.

Цьогорічними лідерами є фронтендери. На одну вакансію для фахівця з JavaScript відгукується в середньому трохи більше 50 кандидатів. Хоча рік тому їх було 75.

На третьому місці опинились дизайнери (30 відгуків на вакансію). Майже стільки ж у Java-розробників, які піднялись з шостого на четверте місце. У цій категорії відгуків теж стало менше за рік, але не так відчутно, як в інших спеціалізаціях.

Якщо ж IT-компанія шукає Python-розробника, то в залежності від досвіду її рекрутери можуть розрахувати на проявлений інтерес до опублікованої вакансії серед 22−23 кандидатів.

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Єдина з великих категорій, де наприкінці 2024 року спостерігається більше відгуків, ніж минулого року — це DevOps. Тоді їх було в середньому 9 відгуків за місяць, зараз — 12.

Що стосується вакансій, на які відгукується найменше претендентів, то до цього переліку входять: Sales, Data Science, Data Analyst, Lead Generation та Business Analyst. Вакансіями з цих напрямків цікавляться в середньому лише 10 потенційних кандидатів.

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