Частина українців може збільшити собі пенсію. Як отримувати підвищені виплати — Finance.ua

Частина українців може збільшити собі пенсію. Як отримувати підвищені виплати Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Частина українців може збільшити собі пенсію. Як отримувати підвищені виплати

Рік звернення по пенсію відіграє важливу роль для визначення суми виплат. Тому людям, чий день народження попадає на початок календарного року, радять не поспішати з поданням заяви.

Загалом на звернення за пенсією дається три місяці з дати настання відповідного віку. Крім того, заяву можна подати за місяць до дня народження, пояснюють фахівці «Соціальної платформи».

Для призначення пенсії за віком використовується підрахунок середньої заробітної плати в Україні протягом останніх трьох календарних років. Тому якщо людина, народжена у січні, подасть заяву на отримання пенсії у грудні, то вона отримає виплати, виходячи зі старої заробітної плати за попередні роки.

Наприклад, якщо одержувач пенсії з початку 2024 року надішле звернення у грудні 2023-го, для нарахування пенсії йому враховуватимуться середня заробітна плата за 2020−2022 роки (включно). А якщо заявку буде направлено у 2024 році, враховуватиметься зарплата вже за 2021−2023 роки, яка буде вищою.

Як повідомляли Українські Новини, 1 березня попри воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Виплати підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

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Тим часом українські пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в близько 300−570 грн. Однак лише за умови, що пенсії, які вони отримують, менше ніж 10 340 грн.

А з 1 липня на доплату до пенсії у розмірі 1000 грн. у червні можуть претендувати українці, які на даний момент отримують пенсію у розмірі 5842 грн. та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу. Йдеться про українців, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку та отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

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