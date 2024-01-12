Частка російського алюмінію на складах Британії зросла до 90% — Finance.ua

Частка російського алюмінію на складах Британії зросла до 90% Сьогодні 06:12 — Світ

Частка наявних запасів алюмінію російського походження на складах, зареєстрованих Лондонською біржею металів (LME), зросла до 90,4% у грудні з 78,8% у листопаді.

Про це повідомляє Reuters

Зростання частки алюмінію сталося після накладання 14 грудня Великою Британією обмежень на юридичних та фізичних осіб Сполученого Королівства, які приймають фізичні поставки недорогоцінних металів російського виробництва, що є частиною ширших санкцій проти рф.

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Санкції разом із низьким попитом на фізичному ринку сприяли додатковим поставкам російського алюмінію на склади, які зареєстровані LME.

Водночас запаси алюмінію, які не були призначені для вивозу та доступні на ринку, на зареєстрованих складах LME, виросли на 74% з моменту оголошення санкцій Великою Британією.

В LME повідомили, що «російський метал продовжував поступати через складську мережу впродовж грудня», і додали, що вони активно слідкують за упорядкуванням російського металу на ринку.

Відтак, об'єм запасів первинного алюмінію в рф за ордером LME виріс до 338 375 метричних тонн у грудні у порівнянні з 154 775 у листопаді, свідчать дані біржі.

Частка міді російського походження виросла до 43% у грудні з 40% у листопаді, тобто до 59 725 тонн.

Також у грудні до 17 772 тонн збільшилась частка російського нікелю, і тепер становить 31%.

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