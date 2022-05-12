Частка непрацюючих кредитів у банках перевищила 27% - НБУ — Finance.ua
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Частка непрацюючих кредитів у банках перевищила 27% - НБУ

Вчора 19:44Кредит&Депозит
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Частка непрацюючих кредитів у банках перевищила 27% - НБУЧастка непрацюючих кредитів у банках перевищила 27% - НБУ
У банківському секторі України частка непрацюючих кредитів станом на 1 квітня збільшилася до 27,1% проти 26,6% на 1 березня.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку з посиланням на Звіт про основні фінансові показники банківської системи у I кв. 2022 року.
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 квітня 2022 року становила 27,1% порівняно 26,6% на 1 березня. Обсяг непрацюючих кредитів у березні зріс на 1,2 млрд грн.
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Загалом за січень-березень 2022 року обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 38,9 млрд грн, частка NPL скоротилася на 3 в.п.
Як повідомлялося, через формування резервів під очікувані збитки від наслідків війни збиток банківського сектору у I кварталі 2022 року становив 160 млн грн.
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За результатами опитування НБУ, банки наразі констатують різке зниження попиту на кредити з боку бізнесу і населення та зниження попиту на іпотеку.
Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у кредитному портфелі за минулий рік скоротилася на 11 в. п. — із 41% на 1 січня 2021 року до 30% на 1 січня 2022 року.
За матеріалами: Укрінформ
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