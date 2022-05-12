З початку війни банки видають кредити населенню лише на поточні потреби, — НБУ — Finance.ua

З початку війни банки видають кредити населенню лише на поточні потреби, — НБУ

З початком війни банки України припинили іпотечне та автокредитування населення. Кредити видаються лише на поточні потреби.

Про це повідомляє НБУ в « Огляді банківського сектору » Національного банку України за березень 2022 року.

За даними НБУ, квартальні темпи зростання кредитів населенню уповільнилися до 0,7% унаслідок зменшення обсягу кредитів у березні.

«Під час воєнного стану кредити надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість іпотечне та автокредитування майже не здійснювалися», — йдеться в повідомленні.

Квартальне зростання чистих гривневих кредитних портфелів у корпоративному сегменті становило 4,8%, валютних — 2,2% у доларовому еквіваленті. Державні банки продемонстрували найвищі квартальні темпи зростання гривневого портфеля — понад 10%.

Довідка Finance.ua:

Процентні ставки за строковими депозитами, залученими банками у фізичних осіб, в Україні впали до історичного мінімуму.

Середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні у квітні знизилася на 0,9 процентного пункту — з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.

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