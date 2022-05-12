З початку війни банки видають кредити населенню лише на поточні потреби, — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З початку війни банки видають кредити населенню лише на поточні потреби, — НБУ

Вчора 09:35Кредит&Депозит
201
З початком війни банки України припинили іпотечне та автокредитування населення. Кредити видаються лише на поточні потреби.
Про це повідомляє НБУ в «Огляді банківського сектору» Національного банку України за березень 2022 року.
За даними НБУ, квартальні темпи зростання кредитів населенню уповільнилися до 0,7% унаслідок зменшення обсягу кредитів у березні.
«Під час воєнного стану кредити надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість іпотечне та автокредитування майже не здійснювалися», — йдеться в повідомленні.
Квартальне зростання чистих гривневих кредитних портфелів у корпоративному сегменті становило 4,8%, валютних — 2,2% у доларовому еквіваленті. Державні банки продемонстрували найвищі квартальні темпи зростання гривневого портфеля — понад 10%.

Довідка Finance.ua:

  • Процентні ставки за строковими депозитами, залученими банками у фізичних осіб, в Україні впали до історичного мінімуму.
  • Середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні у квітні знизилася на 0,9 процентного пункту — з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.

Як працюють кредитні канікули

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.