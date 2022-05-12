З початку війни банки видають кредити населенню лише на поточні потреби, — НБУ — Finance.ua

За даними НБУ, квартальні темпи зростання кредитів населенню уповільнилися до 0,7% унаслідок зменшення обсягу кредитів у березні.
«Під час воєнного стану кредити надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість іпотечне та автокредитування майже не здійснювалися», — йдеться в повідомленні.
Квартальне зростання чистих гривневих кредитних портфелів у корпоративному сегменті становило 4,8%, валютних — 2,2% у доларовому еквіваленті. Державні банки продемонстрували найвищі квартальні темпи зростання гривневого портфеля — понад 10%.
Довідка
Finance.ua:
Процентні ставки за строковими депозитами, залученими банками у фізичних осіб, в Україні впали до історичного мінімуму.
Середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні у квітні знизилася на 0,9 процентного пункту — з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.