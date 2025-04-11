Частка компаній з виключно жінками-власницями зросла майже до 20%: які галузі обирають — Finance.ua

Частка компаній з виключно жінками-власницями зросла майже до 20%: які галузі обирають Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Частка компаній з виключно жінками-власницями зросла майже до 20%: які галузі обирають

Станом на початок 2025 року частка компаній з виключно жінками-власницями зросла майже до 20%, тоді як частка змішаних знизилася до ~9,7%.

Частка суто чоловічих компаній, навпаки, піднялася до ~63%. Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Це може свідчити як про зростання кількості жіночих бізнесів, так і про структурні зміни в обліку власників (зокрема, зменшення категорії «не визначено»). Втім, загальна картина лишається незмінною: більшість бізнесів в Україні контролюються чоловіками, хоча жіноча присутність поступово зростає.

Нагадаємо, станом на початок 2024 року статистика показує суттєву перевагу чоловіків серед власників українських комерційних компаній. Близько 58% усіх підприємств мали виключно чоловіків серед учасників або кінцевих бенефіціарів.

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Для порівняння, компаній, де власниками є лише жінки, всього 18,2% (близько 173,5 тис. із ~954 тис. проаналізованих компаній). Ще близько 14,6% компаній можна віднести до змішаних за складом — там серед бенефіціарів присутні як жінки, так і чоловіки (кожна з часткою 25% і більше). Нарешті, у ~9,2% випадків інформація про статевий склад власників була відсутня або не визначена.

Які галузі обирають

Роль жінок як засновників компаній суттєво відрізняється залежно від галузі економіки. Представляємо топ-10 галузей за часткою компаній, де засновниками виступають виключно жінки (з часткою у статутному капіталі понад 25%). Додатково наведено дані про змішане засновництво (спільно чоловіками та жінками), що дозволяє оцінити, як жінки реалізують себе самостійно або в партнерстві.

Аудит та бухгалтерський облік: 48,5% компаній засновані виключно жінками (2 841 компанія). Це найвищий показовий відсоток серед усіх секторів економіки України — така концентрація може пояснюватися значною присутністю жінок у фінансових і аналітичних професіях, а також їхньою високою кваліфікацією у цій сфері.

48,5% компаній засновані виключно жінками (2 841 компанія). Це найвищий показовий відсоток серед усіх секторів економіки України — така концентрація може пояснюватися значною присутністю жінок у фінансових і аналітичних професіях, а також їхньою високою кваліфікацією у цій сфері. Туризм: 33,5% компаній галузі створені жінками (4 708 компаній), що свідчить про значну роль жіночого підприємництва в туристичному секторі.

33,5% компаній галузі створені жінками (4 708 компаній), що свідчить про значну роль жіночого підприємництва в туристичному секторі. Освітні установи: 32,8% компаній засновані жінками (2 451 компанія). Ще 13,9% мають серед засновників і чоловіків, і жінок одночасно — високий відсоток змішаного засновництва свідчить про поширення партнерських моделей управління у цій галузі.

32,8% компаній засновані жінками (2 451 компанія). Ще 13,9% мають серед засновників і чоловіків, і жінок одночасно — високий відсоток змішаного засновництва свідчить про поширення партнерських моделей управління у цій галузі. Громадське харчування: 26,2% (4 757 компаній) виключно жіночі, однак у 12,4% підприємств галузі засновниками є представники обох статей.

26,2% (4 757 компаній) виключно жіночі, однак у 12,4% підприємств галузі засновниками є представники обох статей. Легка промисловість: 26,0% компаній (2 961 компанія) мають виключно жіноче засновництво, тоді як ще 9,9% засновані спільно чоловіками та жінками.

26,0% компаній (2 961 компанія) мають виключно жіноче засновництво, тоді як ще 9,9% засновані спільно чоловіками та жінками. Операції з нерухомістю: 25,9% компаній (16 902 компанії) створені жінками, а ще 13,1% компаній мають змішаний склад власників. Попри капіталомісткий характер галузі, тут спостерігається значна кількість компаній із жіночим засновництвом, що підкреслює їхню активність у ресурсомістких секторах.

25,9% компаній (16 902 компанії) створені жінками, а ще 13,1% компаній мають змішаний склад власників. Попри капіталомісткий характер галузі, тут спостерігається значна кількість компаній із жіночим засновництвом, що підкреслює їхню активність у ресурсомістких секторах. Реклама і маркетинг: 25,2% компаній (3 481 компанія) засновані виключно жінками. Ще 9,5% компаній у цій сфері мають як жінок, так і чоловіків серед засновників — жінки активно реалізують свої компетенції у сферах, що потребують креативності й ефективної комунікації.

25,2% компаній (3 481 компанія) засновані виключно жінками. Ще 9,5% компаній у цій сфері мають як жінок, так і чоловіків серед засновників — жінки активно реалізують свої компетенції у сферах, що потребують креативності й ефективної комунікації. Фармацевтична промисловість: 24,8% (2 138 компаній) засновані жінками, водночас у 11,9% компаній присутні засновники обох статей.

24,8% (2 138 компаній) засновані жінками, водночас у 11,9% компаній присутні засновники обох статей. Медичні заклади: 24,8% компаній (3 267 компаній) створені жінками, додатково 14,3% мають змішане засновництво.

24,8% компаній (3 267 компаній) створені жінками, додатково 14,3% мають змішане засновництво. Роздрібна торгівля: 24,0% компаній (8 882 компанії) створені виключно жінками, крім того ще 10,2% мають серед засновників і жінок, і чоловіків.

Довідка Finance.ua:

У 2023 році жінки зареєстрували на 45 000 більше ФОПів, ніж чоловіки. Це 57% від загальної кількості нових ФОПів за минулий рік. У відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки.

Останні 5 років поспіль зберігається тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків. У 2022 році, коли в країні розпочалася повномасштабна війна, кількість відкриття нових ФОПів різко знизилася, але навіть тоді кількість зареєстрованих ФОПів жінками була більшою.

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