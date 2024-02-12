Частка електромобілів у Норвегії становить рекордно високий рівень — Finance.ua

Частка електромобілів у Норвегії становить рекордно високий рівень Сьогодні 06:13 — Технології&Авто

Частка електромобілів у Норвегії становить рекордно високий рівень, Фото: automoto

У січні 2024 року у Норвегії зареєстрували 5122 автомобілів. Частка комбінованих електромобілів склала 93,9%, включаючи рекордні 92,1% повністю електричних (BEV) і лише 1,8% плагін-гібридів (PHEV).

Про це пишуть CleanTechnica.

Tesla Model Y залишається найпопулярнішою маркою автомобіля, яка знову посіла перше місце в рейтингу моделей з 962 новими реєстраціями, випередивши Hyundai Kona (282) і Nissan Leaf (263).

Інфографіка: cleantechnica

У порівнянні з січнем 2023 року, приріст реєстрації електромобілів виріс на 281%. Тут також варто зазначити, що січень є одним з найслабших місяців за кількістю реєстрацій.

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За 2023 рік найбільшим місяцем за реєстраціями в Норвегії був березень. Тоді придбали 19 366 авто, з яких 16 811 були електричними. Загалом за 2023 рік у Норвегії зареєстрували 104 590 електромобілів і 10 169 гібридів, це 82,4% від усіх автівок.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, в Україну за весь 2023 рік ввезли рекордні 37 953 електрокари. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

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