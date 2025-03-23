Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50% — Finance.ua

Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50%
Протягом лютого українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 50%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
Після частки електромобілів йдуть:
- бензинові авто — 33%;
- гібридні — 8%;
- дизельні — 7%;
- авто з ГБО — 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 430 од.;
- Tesla Model 3 — 285 од.;
- Nissan Rogue — 129 од.;
- Kia Niro — 129 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 118 од.;
- Chevrolet Bolt — 116 од.;
- Hyundai Kona — 112 од.;
- Volkswagen Tiguan — 102 од.;
- Audi Q5 — 90 од.;
- Mazda CX5 — 87 од.
Нагадаємо, відсоток опитаних споживачів, які мають намір змінити бренд наступного разу, коли вони купуватимуть автомобіль, зріс порівняно з минулим роком на кількох ринках, що свідчить про необхідність побудови міцних відносин із клієнтами, особливо на ринках, що розвиваються, де значний відсоток покупців уперше (наприклад, Китай).
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