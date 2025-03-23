Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50% — Finance.ua
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Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50%

Технології&Авто
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Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50%
Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50%, Фото: freepik
Протягом лютого українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 50%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
Після частки електромобілів йдуть:
  • бензинові авто — 33%;
  • гібридні — 8%;
  • дизельні — 7%;
  • авто з ГБО — 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
  1. Tesla Model Y — 430 од.;
  2. Tesla Model 3 — 285 од.;
  3. Nissan Rogue — 129 од.;
  4. Kia Niro — 129 од.;
  5. Audi E-Tron Sportback — 118 од.;
  6. Chevrolet Bolt — 116 од.;
  7. Hyundai Kona — 112 од.;
  8. Volkswagen Tiguan — 102 од.;
  9. Audi Q5 — 90 од.;
  10. Mazda CX5 — 87 од.
Нагадаємо, відсоток опитаних споживачів, які мають намір змінити бренд наступного разу, коли вони купуватимуть автомобіль, зріс порівняно з минулим роком на кількох ринках, що свідчить про необхідність побудови міцних відносин із клієнтами, особливо на ринках, що розвиваються, де значний відсоток покупців уперше (наприклад, Китай).
За матеріалами:
Finance.ua
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