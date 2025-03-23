Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50% — Finance.ua

Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50% Сьогодні 21:07 — Технології&Авто

Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто в Україні досягла 50%, Фото: freepik

Протягом лютого українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 50%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Після частки електромобілів йдуть:

бензинові авто — 33%;

гібридні — 8%;

дизельні — 7%;

авто з ГБО — 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y — 430 од.; Tesla Model 3 — 285 од.; Nissan Rogue — 129 од.; Kia Niro — 129 од.; Audi E-Tron Sportback — 118 од.; Chevrolet Bolt — 116 од.; Hyundai Kona — 112 од.; Volkswagen Tiguan — 102 од.; Audi Q5 — 90 од.; Mazda CX5 — 87 од.

Нагадаємо, відсоток опитаних споживачів , які мають намір змінити бренд наступного разу, коли вони купуватимуть автомобіль, зріс порівняно з минулим роком на кількох ринках, що свідчить про необхідність побудови міцних відносин із клієнтами, особливо на ринках, що розвиваються, де значний відсоток покупців уперше (наприклад, Китай).

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