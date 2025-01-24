CEO Goldman Sachs назвав біткоїн «цікавим спекулятивним активом» — Finance.ua

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CEO Goldman Sachs назвав біткоїн «цікавим спекулятивним активом»

Криптовалюта
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CEO Goldman Sachs назвав біткоїн «цікавим спекулятивним активом»
CEO Goldman Sachs назвав біткоїн «цікавим спекулятивним активом»
Генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон висловив свою точку зору щодо спекулятивної природи біткоїна та сили долара США в інтервʼю кореспонденту CNBC Ендрю Соркіну під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.
«Зрештою, я вірю в силу долара США. Біткоїн — це спекулятивний актив, до того ж цікавий. Я не вважаю, що тут є багато моментів для обговорення» — сказав Соломон.
Це питання виникло на тлі наміру президента США Дональда Трампа створити резерв для використання першої криптовалюти задля погашення державного боргу США.
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Соркін поцікавився думкою керівника Goldman Sachs стосовно можливості впливу потенційного стратегічного біткоїн-резерву на процес роботи фінансових інститутів з криптовалютою.
«Ми неодноразово обговорювали це питання і активно використовуємо та тестуємо базову технологію, щоб зменшити тертя у фінансовій системі. Це має велике значення», — зауважив CEO компанії.
Соломон пояснив, що з точки зору регулювання Goldman Sachs все ще не має права володіти, управляти чи бути повʼязаним з біткоїном, і це стане можливим у разі зміни обставин.
«Я не думаю, що біткоїн є загрозою для долара США. Інші вважають інакше, [але] я не бачу в активі загрози для американської валюти», — наголосив він.
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