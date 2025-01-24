CEO Goldman Sachs назвав біткоїн «цікавим спекулятивним активом» — Finance.ua

CEO Goldman Sachs назвав біткоїн «цікавим спекулятивним активом» Сьогодні 23:49 — Криптовалюта

CEO Goldman Sachs назвав біткоїн «цікавим спекулятивним активом»

Генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон висловив свою точку зору щодо спекулятивної природи біткоїна та сили долара США в інтервʼю кореспонденту CNBC Ендрю Соркіну під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

«Зрештою, я вірю в силу долара США. Біткоїн — це спекулятивний актив, до того ж цікавий. Я не вважаю, що тут є багато моментів для обговорення» — сказав Соломон.

JUST IN: 🇺🇸 Goldman Sachs CEO Solomon says, “I don’t see Bitcoin as a threat to the US Dollar.” pic.twitter.com/wYNn634meW — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 22, 2025

Це питання виникло на тлі наміру президента США Дональда Трампа створити резерв для використання першої криптовалюти задля погашення державного боргу США.

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Соркін поцікавився думкою керівника Goldman Sachs стосовно можливості впливу потенційного стратегічного біткоїн-резерву на процес роботи фінансових інститутів з криптовалютою.

«Ми неодноразово обговорювали це питання і активно використовуємо та тестуємо базову технологію, щоб зменшити тертя у фінансовій системі. Це має велике значення», — зауважив CEO компанії.

Соломон пояснив, що з точки зору регулювання Goldman Sachs все ще не має права володіти, управляти чи бути повʼязаним з біткоїном, і це стане можливим у разі зміни обставин.

Я не думаю, що біткоїн є загрозою для долара США. Інші вважають інакше, [але] я не бачу в активі загрози для американської валюти», — наголосив він. Інші вважають інакше, [але] я не бачу в активі загрози для американської валюти», — наголосив він.

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