CEO Coinbase назвав біткоїн найефективнішим активом за останні 12 років — Finance.ua
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CEO Coinbase назвав біткоїн найефективнішим активом за останні 12 років

Криптовалюта
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CEO Coinbase назвав біткоїн найефективнішим активом за останні 12 років
CEO Coinbase назвав біткоїн найефективнішим активом за останні 12 років
Генеральний директор криптовалютної біржі Coinbase Браян Армстронг заявив, що біткоїн є найефективнішим активом за останні 12 років.
Якби ви купили 100 BTC на момент заснування Coinbase у червні 2012 року, то зараз вони коштують близько $1,5 млн. Якби ви зберегли ці $100, то сьогодні змогли б придбати товарів лише на суму близько $73″, — заявив Армстронг.
Також генеральний директор Coinbase сказав, що кожному уряду, особливо тому, що прагне застрахуватися від інфляції, варто створити стратегічний біткоїн-резерв.
Нагадаємо, у ніч на 5 грудня 2024 року перша криптовалюта злетіла вище $104 000, оновивши історичний максимум. Капіталізація активу вперше перевищила $2 трлн. На момент написання ціна біткоїна складає близько $103 000.
CEO Coinbase назвав біткоїн найефективнішим активом за останні 12 років
Зазначимо, раніше Браян Армстронг заявив, що Coinbase більше не працюватиме з юридичними фірмами, які наймають колишніх співробітників Комісії з цінних паперів та бірж США, що не підтримували прокриптовалютну політику.
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