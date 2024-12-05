Біткоїн злетів до нового історичного максимуму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Біткоїн злетів до нового історичного максимуму

Технології&Авто
104
Біткоїн злетів до нового історичного максимуму
Біткоїн злетів до нового історичного максимуму
Біткоїн вперше перевищив позначку 100 000 доларів і всього за чотири тижні зріс більш ніж на 40%. Криптовалюта почала встановлювати один рекорд за іншим після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.
Криптоінвестори покладають на нового президента Америки великі надії та активно вкладаються в «біток».
Про це свідчать дані криптобіржі Binance.
Читайте також
Так, біткоїн вперше у своїй історії подолав позначку $100 тисяч. Фахівці говорять, що цей момент стане переломним «в історії криптоіндустрії».
Завдяки неймовірному стрибку, який біткоїн демонструє протягом останніх чотирьох тижнів, ця криптовалюта стає одним із ключових гравців на глобальних ринках.
Біткоїн злетів до нового історичного максимуму
«Розмови про створення стратегічного резерву біткоїну в США та збільшення кількості компаній, що додають біткоїн у свої корпоративні казначейства, свідчать про те, що ми перебуваємо на порозі справжнього глобального ухвалення біткоїну», — заявив гендиректор Binance Річард Тенг.
Біткоїн тепер входить до списку із семи активів та компаній із загальною ринковою капіталізацією понад $2.1 трлн. Серед них золото, а також технологічні гіганти Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet (Google) та Amazon.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.