Біткоїн злетів до нового історичного максимуму — Finance.ua

Біткоїн злетів до нового історичного максимуму Сьогодні 09:52 — Технології&Авто

Біткоїн злетів до нового історичного максимуму

Біткоїн вперше перевищив позначку 100 000 доларів і всього за чотири тижні зріс більш ніж на 40%. Криптовалюта почала встановлювати один рекорд за іншим після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Криптоінвестори покладають на нового президента Америки великі надії та активно вкладаються в «біток».

Про це свідчать дані криптобіржі Binance.

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Так, біткоїн вперше у своїй історії подолав позначку $100 тисяч. Фахівці говорять, що цей момент стане переломним «в історії криптоіндустрії».

Завдяки неймовірному стрибку, який біткоїн демонструє протягом останніх чотирьох тижнів, ця криптовалюта стає одним із ключових гравців на глобальних ринках.

«Розмови про створення стратегічного резерву біткоїну в США та збільшення кількості компаній, що додають біткоїн у свої корпоративні казначейства, свідчать про те, що ми перебуваємо на порозі справжнього глобального ухвалення біткоїну», — заявив гендиректор Binance Річард Тенг.

Біткоїн тепер входить до списку із семи активів та компаній із загальною ринковою капіталізацією понад $2.1 трлн. Серед них золото, а також технологічні гіганти Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet (Google) та Amazon.

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