Центробанк Туреччини підвищив ставки одразу на 5% — Finance.ua
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Центробанк Туреччини підвищив ставки одразу на 5%

Кредит&Депозит
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Центробанк Туреччини підвищив ставки одразу на 5%
Центробанк Туреччини підвищив ставки одразу на 5%
Центробанк Туреччини підвищив ключову відсоткову ставку на засіданні в четвер до максимуму з 2003 року.
Ставку за семиденними операціями РЕПО підвищили на 5 відсоткових пунктів — до 30% річних.
Це вже четверте підвищення ставки з червня цього року, коли головою турецького центробанку призначили Хафізе Гайє Еркан. До того, як вона розпочала цикл посилення грошово-кредитної політики, ставка становила 8,5%.
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У турецькому центробанку пояснили, що регулятор продовжує посилення монетарної політики, щоб якнайшвидше домогтися послаблення інфляції, а також закріпити інфляційні очікування. Центробанк планує поступово підвищувати ставки доти, доки не досягне суттєвого послаблення інфляції.
Подальший рівень ставки встановлюватиметься таким чином, щоб забезпечити уповільнення інфляції до 5% у середньостроковій перспективі.
У серпні споживчі ціни у Туреччині зросли на 58,9% у річному вираженні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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