Центробанк Індії домагається повної заборони криптовалют — Finance.ua

Центробанк Індії домагається повної заборони криптовалют Сьогодні 01:32 — Криптовалюта

Центробанк Індії домагається повної заборони криптовалют

Резервний банк Індії виступив проти легалізації криптовалютного ринку. Він вважає, що термін «криптовалюти» дуже розпливчастий, а самі цифрові монети схожі на азартні ігри.

Глава Резервного банку Індії (RBI) Шактіканта Дас виклав таку позицію на зустрічі Business Today. Регулятор домагатиметься повної заборони на торгівлю криптовалютою у своїй країні. Раніше вони неодноразово критикували технологію цифрових грошей.

«Одні називають їх активами, інші вважають їх фінансовим продуктом. Якщо це так, у них має бути щось, що підтримує цінність. У випадку з криптовалютами нічого такого немає», — зазначив глава банку.

Читайте також Незаконні криптовалютні перекази досягли рекордного рівня

Глава центробанку пояснив, що розширення криптовалют загрожує тим, що RBI повністю втратить контроль над кількістю грошей в економіці. Чиновник аргументує це фактами. Так, 20% транзакцій в Індії вже відбуваються в криптовалютах. Ці операції не контролюються і не регулюються центробанком.

За словами Дас, усі цифрові активи вкрай ненадійні, а їхня вартість занадто мінлива.

«Волатильність цін ґрунтується на божевільній концепції, що ціна даної криптовалюти може зростати або падати. Така оцінка базується не на резервах або забезпеченні, а на чистому припущенні. Це 100% спекуляція і дуже нагадує азартні ігри», — каже Дас.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.