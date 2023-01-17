Центробанк Індії домагається повної заборони криптовалют — Finance.ua
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Центробанк Індії домагається повної заборони криптовалют

Криптовалюта
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Центробанк Індії домагається повної заборони криптовалют
Центробанк Індії домагається повної заборони криптовалют
Резервний банк Індії виступив проти легалізації криптовалютного ринку. Він вважає, що термін «криптовалюти» дуже розпливчастий, а самі цифрові монети схожі на азартні ігри.
Глава Резервного банку Індії (RBI) Шактіканта Дас виклав таку позицію на зустрічі Business Today. Регулятор домагатиметься повної заборони на торгівлю криптовалютою у своїй країні. Раніше вони неодноразово критикували технологію цифрових грошей.
«Одні називають їх активами, інші вважають їх фінансовим продуктом. Якщо це так, у них має бути щось, що підтримує цінність. У випадку з криптовалютами нічого такого немає», — зазначив глава банку.
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Глава центробанку пояснив, що розширення криптовалют загрожує тим, що RBI повністю втратить контроль над кількістю грошей в економіці. Чиновник аргументує це фактами. Так, 20% транзакцій в Індії вже відбуваються в криптовалютах. Ці операції не контролюються і не регулюються центробанком.
За словами Дас, усі цифрові активи вкрай ненадійні, а їхня вартість занадто мінлива.
«Волатильність цін ґрунтується на божевільній концепції, що ціна даної криптовалюти може зростати або падати. Така оцінка базується не на резервах або забезпеченні, а на чистому припущенні. Це 100% спекуляція і дуже нагадує азартні ігри», — каже Дас.
За матеріалами:
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