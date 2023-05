Центральний банк Індії залучить нові міста та банки до тестування цифрової рупії — Finance.ua

Центральний банк Індії залучить нові міста та банки до тестування цифрової рупії Сьогодні 23:11 — Криптовалюта

Центральний банк Індії залучить нові міста та банки до тестування цифрової рупії

Резервний банк Індії (RBI) анонсував розширення своєї пілотної програми для цифрової валюти Центрального банку (CBDC), цифрової рупії.

Згідно з річним звітом RBI, центральний банк планує залучити до тестування національної цифрової валюти більше міст та банків.

Відомо, що RBI запустив пілотні програми для цифрової рупії 1 листопада 2022 року та 1 грудня 2022 року для оптового та роздрібного сегментів відповідно. Перед початком пілотних програм RBI випустив «Концептуальну записку» про CBDC, щоб підвищити обізнаність учасників про цифрові валюти та надати детальну інформацію про заплановані функції CBDC.

Спочатку в пілотному проекті CBDC брали участь чотири банки: Державний банк Індії, ICICI Bank, Yes Bank та IDFC First Bank. Пізніше до проекту приєдналися ще чотири банки: Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank та Kotak Mahindra Bank.

Наразі п’ять банків, включаючи Punjab National Bank, Canara Bank, Federal Bank, Axis Bank та IndusInd Bank, перебувають у процесі приєднання до пілотного проекту.

Спершу у тестуванні CBDC для роздрібної торгівлі брали участь міста Мумбаї, Нью-Делі, Бенгалуру та Бхубанесвар, де клієнти та продавці працювали в закритій групі користувачів. Однак пілотний проект розширився і наразі охоплює більше міст, таких як Ахмедабад, Чандігарх, Гангток, Гувахаті, Хайдарабад, Індор, Кочі, Лакхнау, Патна та Шимла.

