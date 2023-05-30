Центральний банк Індії залучить нові міста та банки до тестування цифрової рупії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Центральний банк Індії залучить нові міста та банки до тестування цифрової рупії

Криптовалюта
15
Центральний банк Індії залучить нові міста та банки до тестування цифрової рупії
Центральний банк Індії залучить нові міста та банки до тестування цифрової рупії
Резервний банк Індії (RBI) анонсував розширення своєї пілотної програми для цифрової валюти Центрального банку (CBDC), цифрової рупії.
Про це пише India Times.
Згідно з річним звітом RBI, центральний банк планує залучити до тестування національної цифрової валюти більше міст та банків.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Відомо, що RBI запустив пілотні програми для цифрової рупії 1 листопада 2022 року та 1 грудня 2022 року для оптового та роздрібного сегментів відповідно. Перед початком пілотних програм RBI випустив «Концептуальну записку» про CBDC, щоб підвищити обізнаність учасників про цифрові валюти та надати детальну інформацію про заплановані функції CBDC.
Читайте також
Спочатку в пілотному проекті CBDC брали участь чотири банки: Державний банк Індії, ICICI Bank, Yes Bank та IDFC First Bank. Пізніше до проекту приєдналися ще чотири банки: Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank та Kotak Mahindra Bank.
Наразі п’ять банків, включаючи Punjab National Bank, Canara Bank, Federal Bank, Axis Bank та IndusInd Bank, перебувають у процесі приєднання до пілотного проекту.
Спершу у тестуванні CBDC для роздрібної торгівлі брали участь міста Мумбаї, Нью-Делі, Бенгалуру та Бхубанесвар, де клієнти та продавці працювали в закритій групі користувачів. Однак пілотний проект розширився і наразі охоплює більше міст, таких як Ахмедабад, Чандігарх, Гангток, Гувахаті, Хайдарабад, Індор, Кочі, Лакхнау, Патна та Шимла.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.