Bitcoin оновив історичний максимум — Finance.ua

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Bitcoin оновив історичний максимум

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Bitcoin оновив історичний максимум
Bitcoin оновив історичний максимум
У п’ятницю вранці Bitcoin досяг нового рекордного рівня $118 323. За добу курс криптовалюти зріс на 6%. Ethereum піднявся на 8,1% і торгується на рівні $3026. Solana зросла на 5,7%, до $166,5.
Про це свідчать дані The Block.
Це зростання аналітики пов’язують зі зростанням інституційного попиту та позитивними очікуваннями в галузі.
Операційний директор криптобіржі BTSE Джефф Мей заявив, що досягнення біткойном чергового історичного максимуму є важливим сигналом того, що галузь знаходиться на порозі початку значного бичачого зростання.

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Інвестиційний директор Kronos Research Вінсент Лю також вказує на відновлення інтересу до криптовалютного ринку. За його словами, на це вплинули сприятливі макроекономічні умови та зростання інституційної активності.
Лише за четвер спотові біткоїн-ETF залучили $1,2 мільярда. Це другий за обсягом денний приплив з моменту запуску інструменту.
На думку аналітиків, таке зростання зацікавленості пов’язане з очікуваннями зниження облікової ставки ФРС США та активізацією великих гравців.
За матеріалами:
Finance.ua
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