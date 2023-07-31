Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року на 16% — Finance.ua

Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року на 16% Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Це рекордний показник. Держборг України зріс за пів року на 16%

Сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, це — рекордний показник.

У гривневому обчисленні державний борг зріс за пів року на 635 млрд грн — до 4,71 трлн грн.

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Зокрема, прямий держборг збільшився на 17,8% - до $119,68 млрд, або до 4,38 трлн грн, і склав 92,9% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Зовнішній прямий борг у першому півріччі зріс на 25,6% або $16,3 млрд — до $79,89 млрд. Водночас внутрішній прямий борг збільшився лише на 4,7% або 65,3 млрд грн — до 1,45 трлн грн (еквівалент $39,79 млрд).

Сукупний зовнішній держборг України в січні-червні 2023 року збільшився на 21,8% або на $15,61 млрд — до $87,08 млрд, а сукупний внутрішній — на 4,4%, або на 64,3 млрд грн, до 1,53 трлн грн.

Внаслідок цього частка сукупного зовнішнього держборгу зросла з 64,1% до 67,6%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов’язань у євро на кінець червня зросла до 27,7%, у канадських доларах — до 2,55%, у СПЗ — до 13,17%, в в американських доларах — знизилася до 26,44%, гривні - до 29,41%, ієнах — до 0,72%, у британських фунтах залишилася на рівні 0,02%.

При цьому 65,13% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, 13,17% прив’язано до ставки МВФ, 6,95% - до SOFR, 0,72% - до TORF, 3,87% - до EURIBOR.

Ставку ще по 3,08% держборгу прив’язано до індексу споживчих цін, а 6,73% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП із портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери із прив’язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у рамках емісійного фінансування бюджету.

Решта 0,32% держборгу має ставку з прив’язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, який використовується у програмах портфельних гарантій.

Довідка Finance.ua:

сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у травні збільшився на 1%, або на 1,28 млрд доларів, до 125,61 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем;

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC».



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