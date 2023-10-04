Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в росії — Finance.ua

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Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в росії

Фондовий ринок
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Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в росії
Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в росії
Carlsberg розірвала ліцензійні угоди у росії після рішення москви на початку цього року взяти під свій контроль пивоварні заводи датської групи в країні.
Про це повідомляє Reuters.
До 1 квітня 2024 року діятиме обмежений період експлуатації. Пивоварна компанія «Балтика» зможе витратити вже наявні запаси та матеріали.
Це пов’язано з липневим указом президента росії володимира путіна передати до тимчасового управління агентству державного майна «Росимуществу» частки Carlsberg у російській «Балтиці» та французькій молочній компанії Danone у однойменній «дочці».
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«Ми зберігаємо за собою право власності на акції компанії, тоді як тимчасове управління передається російській державі. Що російська держава вирішить робити в цих обставинах, не ясно», — додали в групі.
Carlsberg мав вісім пивоварних заводів і близько 8400 співробітників у росії, і в 2022 році після вторгнення росії в Україну компанія отримала списання вартості свого підрозділу «Балтика» на суму 9,9 мільярдів крон (1,39 мільярда доларів).
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«Ми поінформували ВАТ Пивоварна компанія Балтика про припинення дії ліцензійних угод, що дозволяють Балтиці виробляти, просувати та продавати всю продукцію групи Carlsberg, включаючи міжнародні та регіональні бренди», — йдеться у повідомленні данської компанії.
При цьому Carlsberg вже оголосив, що знайшов покупця на свої російські активи і чекає на дозвіл від влади рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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