Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в росії — Finance.ua

Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в росії Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в росії

Carlsberg розірвала ліцензійні угоди у росії після рішення москви на початку цього року взяти під свій контроль пивоварні заводи датської групи в країні.

Про це повідомляє Reuters.

До 1 квітня 2024 року діятиме обмежений період експлуатації. Пивоварна компанія «Балтика» зможе витратити вже наявні запаси та матеріали.

Це пов’язано з липневим указом президента росії володимира путіна передати до тимчасового управління агентству державного майна «Росимуществу» частки Carlsberg у російській «Балтиці» та французькій молочній компанії Danone у однойменній «дочці».

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«Ми зберігаємо за собою право власності на акції компанії, тоді як тимчасове управління передається російській державі. Що російська держава вирішить робити в цих обставинах, не ясно», — додали в групі.

Carlsberg мав вісім пивоварних заводів і близько 8400 співробітників у росії, і в 2022 році після вторгнення росії в Україну компанія отримала списання вартості свого підрозділу «Балтика» на суму 9,9 мільярдів крон (1,39 мільярда доларів).

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«Ми поінформували ВАТ Пивоварна компанія Балтика про припинення дії ліцензійних угод, що дозволяють Балтиці виробляти, просувати та продавати всю продукцію групи Carlsberg, включаючи міжнародні та регіональні бренди», — йдеться у повідомленні данської компанії.

При цьому Carlsberg вже оголосив, що знайшов покупця на свої російські активи і чекає на дозвіл від влади рф.

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