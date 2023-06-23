Carlsberg продав свою пивоварню «Балтика» у рф та вийшов з російського ринку — Finance.ua
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Carlsberg продав свою пивоварню «Балтика» у рф та вийшов з російського ринку

Фондовий ринок
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Carlsberg продав свою пивоварню «Балтика» у рф та вийшов з російського ринку
Carlsberg продав свою пивоварню «Балтика» у рф та вийшов з російського ринку
Carlsberg Group підписала угоду про продаж російського бізнесу, представленого у рф пивоварною компанією «Балтика».
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
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«Слідом за нашим торішнім рішенням продати наш бізнес у росії та подальшим великим процесом відокремлення бізнесу від решти Carlsberg Group, компанія сьогодні підписала угоду про продаж свого російського бізнесу», — йдеться в повідомленні концерну.
Carlsberg уточнює, що відділення російського бізнесу включало інвестиції в обладнання для пивоварень та ІТ-інфраструктуру на ринках за межами росії у розмірі понад 150 млн данських крон.
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«Угода підлягає схваленню регуляторних органів рф. Це включає подання заявок до урядової комісії для отримання її схвалення. Крім того, на угоду поширюються кілька звичайних умов, зокрема схвалення регулюючих органів та виконання певних умов у низці юрисдикцій», — йдеться у пресрелізі.
Відтак терміни остаточного завершення угоди залишаються невизначеними, констатує концерн.
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Угода про продаж не вплине на очікувані доходи у 2023 році, йдеться у пресрелізі.
Нагадаємо, Carlsberg заявила про плани піти з російського ринку в березні минулого року. Крім того, компанія зупинила інвестиції та експорт до рф, відмовилася від реклами на російському ринку та припинила випускати у рф пиво під своїм флагманським брендом Carlsberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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