Чеський банк J&T продає бізнес в рф — Finance.ua

Чеський банк J&T продає бізнес в рф Сьогодні 12:24 — Фондовий ринок

Чеський банк J&T продає бізнес в рф

Чеський J&T Banka продає свій дочірній «Джей енд Ті Банк» у росії.

Відповідний дозвіл надав російський президент владімір путін, пише фінансове видання Frank Media.

100% статутного капіталу «Джей енд Ті Банку» в росії придбає місцевий холдинг «Бюрократ», якому вже належить російський «Реаліст банк».

Дочірній банк чеської J&T Banka у росії входив до переліку 45 фінансових установ, які увійшли до затвердженого путіним у жовтні 2022 року переліку банків, продаж яких можливий лише за умови отримання спеціального дозволу.

Чеський J&T Banka входить до групи J&T Finance Group SE. На російський ринок він вийшов 2007 року.

Кінцевими бенефіціарами J&T Finance Group SE є громадяни Чехії Йозеф Ткач та Іван Якабович, які володіють по 45% у J&T Finance Group, а також китайська державна компанія Citic Group з часткою майже 10%.

J&T Banka в росії надає послуги з видачі кредитів, відкриття рахунків та вкладів, обміну валюти, оренди банківських осередків. Раніше банк зазначав, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну бізнес-активність групи в росії було згорнуто. Проте частка російської «дочки» у загальних показниках групи була невеликою: її частка у чистому відсотковому доході становила близько 5%, у кредитному портфелі - близько 2%.

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