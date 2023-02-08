Carlsberg планує продати бізнес в рф до середини цього року — Finance.ua
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Carlsberg планує продати бізнес в рф до середини цього року

Фондовий ринок
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Carlsberg планує продати бізнес в рф до середини цього року
Carlsberg планує продати бізнес в рф до середини цього року
Данська пивоварна компанія Carlsberg, яка володіє ТОВ «Пивоварна компанія «Балтика» в росії, планує підписати угоду про продаж свого бізнесу до середини 2023 року.
Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за минулий рік.
Згідно з документом, концерн уже розпочав процес відбору потенційних покупців шляхом визначення критеріїв участі в аукціоні. Очікується, що пропозиція набуде чинності в I кварталі цього року.
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У зв’язку з майбутньою угодою Carlsberg сподівається розробити оптимальне рішення для всіх зацікавлених сторін, зокрема співробітників та акціонерів компанії.
Carlsberg має у рф вісім пивоварень і 8400 співробітників. У березні минулого року концерн заявив про продаж бізнесу в країні. У 2021 році російський бізнес Carlsberg отримав приблизно $1 млрд доходу та $100 млрд операційного прибутку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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