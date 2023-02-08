Carlsberg планує продати бізнес в рф до середини цього року — Finance.ua

Carlsberg планує продати бізнес в рф до середини цього року Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Carlsberg планує продати бізнес в рф до середини цього року

Данська пивоварна компанія Carlsberg, яка володіє ТОВ «Пивоварна компанія «Балтика» в росії, планує підписати угоду про продаж свого бізнесу до середини 2023 року.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за минулий рік.

Згідно з документом, концерн уже розпочав процес відбору потенційних покупців шляхом визначення критеріїв участі в аукціоні. Очікується, що пропозиція набуде чинності в I кварталі цього року.

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У зв’язку з майбутньою угодою Carlsberg сподівається розробити оптимальне рішення для всіх зацікавлених сторін, зокрема співробітників та акціонерів компанії.

Carlsberg має у рф вісім пивоварень і 8400 співробітників. У березні минулого року концерн заявив про продаж бізнесу в країні. У 2021 році російський бізнес Carlsberg отримав приблизно $1 млрд доходу та $100 млрд операційного прибутку.

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