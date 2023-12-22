Цьогоріч «Укрзалізниця» встановила рекорд вантажних перевезень за час війни — Finance.ua

Цьогоріч «Укрзалізниця» встановила рекорд вантажних перевезень за час війни
У 2023 році «Укрзалізниця» встановила рекорд обсягів вантажних перевезень, досягнувши позначки у 14 млн тонн у листопаді, що є абсолютним рекордом з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Важливим нашим досягненням цьогоріч є нарощення обсягів вантажних перевезень. Найвищої точки ми сягнули в листопаді - 14 млн тонн. Це абсолютний рекорд від початку широкомасштабного вторгнення. Зокрема, велика частина цих обсягів пішла саме на експорт», — сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Зважаючи на це, «Укрзалізниця» сподівається отримати 7 мільярдів чистого прибутку за 2023 рік.
Лященко розповів, що окрім перевезених рекордних 14 мільйонів тонн, «Укрзалізниця» також інвестувала в розвиток і відновлення інфраструктури, реконструювала 273 км колії, оновила локомотивний парк і будує спеціальний рухомий склад для контейнерних перевезень.
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Крім того, проведено відновлення інженерних споруд та енергетичної інфраструктури, зокрема відновлено 28 тягових підстанцій.
Зазначається, що у наступному році «Укрзалізниця» планує:
- розробити стратегію компанії на 2025−2030 роки, залучивши іноземних консультантів;
- оптимізувати закупівлі і витрати,
- підвищити ефективність закупівель та витрат;
- збільшити обсяги вантажоперевезень і максимально використовувати український морський коридор.
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