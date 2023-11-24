В «Укрзалізниці» заперечили підвищення на 20% тарифів на вантажні перевезення з 1 січня — Finance.ua

В «Укрзалізниці» заперечили підвищення на 20% тарифів на вантажні перевезення з 1 січня Вчора 09:33 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» не очікує підвищення вартості вантажних перевезень на 20% з 1 січня, проте можлива їх індексація через подорожчання деяких складових роботи залізниці.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, передає «Інтерфакс-Україна».

«За фінпланом не передбачено ніякого підвищення. Але стоїть відкритим питання можливої індексації. Але ця індексація, застосовувати її чи ні, вирішить наш акціонер — Кабінет Міністрів. На сьогодні ми не маємо точної інформації про підвищення. Тому будь-яка інформація про нього є неправдивою», — сказав він.

Ткачов також повідомив, що УЗ зверталася з проханням до уряду щодо проведення уніфікації тарифної системи, щоб зернотрейдери та відправники зернових вантажів змогли платити дещо менше за вантажоперевезення залізницею. Така робота з уніфікації тарифів триває, зазначив він.

Водночас представник УЗ констатував, що питання індексації вартості вантажоперевезень існує.

Нагадаємо:

Кабмін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» на 2024 рік — заплановано отримати дохід загалом обсягом 103,2 млрд грн, зокрема, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планується в обсязі 98,6 млрд грн. Збитки прогнозуються на рівні 12,6 млрд грн.

Економічна Правда За матеріалами:

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