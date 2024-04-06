Цього року з’явиться електрична версія Range Rover Sport — Finance.ua

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Цього року з’явиться електрична версія Range Rover Sport

Технології&Авто
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Цього року з’явиться електрична версія Range Rover Sport
Цього року з’явиться електрична версія Range Rover Sport, Фото: Land Rover
Другим преміальним електромобілем Land Rover, після вже анонсованого Range Rover EV, стане електрична версія Range Rover Sport.
За даними видання Autocar, яке посилається на заяву голови компанії Адріана Марделла, її представлять вже цього року.
Загалом JLR розраховує до 2026 року вивести на ринок шість розкішних електромобілів.
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Як і Range Rover, менша і доступніша модель базується на платформі MLA, що використовується з деякими економічними моделями Land Rover.
Вона має 800-вольтову архітектуру зі струмом заряду до 270 кВт. Спочатку Range Rover Sport EV будуть оснащуватися батареями сторонніх виробників, а потім перейдуть на батареї власного виробництва.
Для їх виробництва Tata Group, до складу якої входить JLR, наразі будує великий завод у Сомерсеті, Великобританія.
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Електричний Range Rover матиме такі ж характеристики, як і позашляховик з двигуном внутрішнього згоряння.
У майбутніх планах компанії - випуск акумуляторних версій кросоверів Evoque і Velar, а більш практичні Discovery Sport і Defender приєднаються до електричного портфоліо бренду з 2026 року.
За матеріалами:
uamotors
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