Цього року з’явиться електрична версія Range Rover Sport — Finance.ua

Цього року з’явиться електрична версія Range Rover Sport Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Цього року з’явиться електрична версія Range Rover Sport, Фото: Land Rover

Другим преміальним електромобілем Land Rover, після вже анонсованого Range Rover EV, стане електрична версія Range Rover Sport.

За даними видання Autocar , яке посилається на заяву голови компанії Адріана Марделла, її представлять вже цього року.

Загалом JLR розраховує до 2026 року вивести на ринок шість розкішних електромобілів.

Як і Range Rover, менша і доступніша модель базується на платформі MLA, що використовується з деякими економічними моделями Land Rover.

Вона має 800-вольтову архітектуру зі струмом заряду до 270 кВт. Спочатку Range Rover Sport EV будуть оснащуватися батареями сторонніх виробників, а потім перейдуть на батареї власного виробництва.

Для їх виробництва Tata Group, до складу якої входить JLR, наразі будує великий завод у Сомерсеті, Великобританія.

Читайте також Chery показали брутальний потужний позашляховик у стилі Land Rover Defender (фото)

Електричний Range Rover матиме такі ж характеристики, як і позашляховик з двигуном внутрішнього згоряння.

У майбутніх планах компанії - випуск акумуляторних версій кросоверів Evoque і Velar, а більш практичні Discovery Sport і Defender приєднаються до електричного портфоліо бренду з 2026 року.

uamotors За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.