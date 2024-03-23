Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото) — Finance.ua
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Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото)

Технології&Авто
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Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото)
Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото)
Автовиробник Jaguar Land Rover представив новий гібридний позашляховик 2024 Range Rover Sport Park City Edition.
Про це повідомляє Carscoops.
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Таких автомобілів буде виготовлено лише сім, а частина грошей з продажу кожного піде на благодійність фонду Park City Community Foundation у США.
Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото)
Зазначається, що в автомобілі встановлено 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун, електродвигун та акумулятор, який забезпечує проїзд додаткових 85 км.
У стильному салоні встановлені сидіння, оббиті перфорованою напіваніліновою шкірою кольору Light Cloud і Ebony.
Модель також має відповідну двоколірну замшеву обшивку стелі та обробку з атласу SV Bespoke із кованого вуглецевого волокна.
Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото)
Загальна потужність гібридного позашляховика становить 543 кінські сили, а крутний момент дорівнює 800 Нм.
Модель 2024 Range Rover Sport Park City Edition розганяється з нуля до 96 км/год за 4,7 секунди, при цьому його максимальна швидкість не перевищує 241 км/год.
Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото)
Вартість автомобіля починається від 169 тис. доларів, це на 50,8 тис. доларів дорожче за модель Range Rover Sport Autobiography.
За матеріалами:
Укрінформ
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