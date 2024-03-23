Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото) — Finance.ua

Випустять тільки 7: Land Rover представив лімітований позашляховик (фото)
Автовиробник Jaguar Land Rover представив новий гібридний позашляховик 2024 Range Rover Sport Park City Edition.
Про це повідомляє Carscoops.
Таких автомобілів буде виготовлено лише сім, а частина грошей з продажу кожного піде на благодійність фонду Park City Community Foundation у США.
Зазначається, що в автомобілі встановлено 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун, електродвигун та акумулятор, який забезпечує проїзд додаткових 85 км.
У стильному салоні встановлені сидіння, оббиті перфорованою напіваніліновою шкірою кольору Light Cloud і Ebony.
Модель також має відповідну двоколірну замшеву обшивку стелі та обробку з атласу SV Bespoke із кованого вуглецевого волокна.
Загальна потужність гібридного позашляховика становить 543 кінські сили, а крутний момент дорівнює 800 Нм.
Модель 2024 Range Rover Sport Park City Edition розганяється з нуля до 96 км/год за 4,7 секунди, при цьому його максимальна швидкість не перевищує 241 км/год.
Вартість автомобіля починається від 169 тис. доларів, це на 50,8 тис. доларів дорожче за модель Range Rover Sport Autobiography.
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