Chery показали брутальний потужний позашляховик у стилі Land Rover Defender (фото) — Finance.ua
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Chery показали брутальний потужний позашляховик у стилі Land Rover Defender (фото)

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Chery показали брутальний потужний позашляховик у стилі Land Rover Defender (фото)
Chery показали брутальний потужний позашляховик у стилі Land Rover Defender (фото)
Новий Jetour Shanhai T2 оснащений 380-сильною гібридною установкою і може проїхати понад 200 км на електротязі. Позашляховик здатен форсувати броди глибиною 70 см.
Опубліковані перші фото Jetour Shanhai T2. Недорогий позашляховик від Chery вже надходить у продаж за ціною від 184 900 до 216 900 юанів ($25 500 — 30 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Jetour Shanhai T2 — плагін-гібридна модифікація позашляховика Traveller. Його оснастили 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, які разом видають 381 к. с. і 610 Нм. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.
Для Jetour Shanhai T2 пропонують батареї ємністю 26,7 і 43,2 кВт∙год. Вони дозволяють проїхати в електричному режимі 129 і 208 км, відповідно. Загальний запас ходу на бензині й електротязі у версії з більшою батареєю сягає 1300 км.
Позашляховик Chery зберігає повний привід та має непогані геометричні показники: його кліренс складає 205 мм, кут в'їзду — 28°, а з'їзду — 30°. Авто здатне долати броди глибиною до 700 мм.
Зовні Chery Jetour Shanhai T2 майже нічим не відрізняється від бензинової моделі. Він вирізняється брутальним кутастим дизайном у стилі Land Rover Defender (особливо він нагадує британську модель ззаду). Стандартними є 19-дюймові позашляхові шини.
В салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Комплектація Jetour Shanhai T2 включає адаптивний круїз-контроль із режимом для заторів, бездротову зарядку для смартфонів, електропривід сидінь, підігрів крісел і керма.
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