Цього року Android зростатиме вдвічі потужніше, ніж iOS — аналітики — Finance.ua
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Цього року Android зростатиме вдвічі потужніше, ніж iOS — аналітики

Технології&Авто
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Цього року Android зростатиме вдвічі потужніше, ніж iOS — аналітики
Цього року Android зростатиме вдвічі потужніше, ніж iOS — аналітики
Частка Android на ринку смартфонів скорочувалася на тлі тривалого переважання iPhone, однак цього року ситуація може змінитися.
iPhone протягом тривалого часу залишалися найпопулярнішими смартфонами у Сполучених Штатах Америки та зміцнювали позиції на світовому ринку. Однак продажі Apple вже впали на 10% у першому кварталі 2024 року, повернувши Samsung перше місце в списку найкращих виробників смартфонів. Насамперед це сталося через скорочення продажів iPhone у Китаї.
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Директор з досліджень міжнародної маркетингової компанії International Data Corporation (IDC) Набіла Попал переконана, що ця тенденція зберігатиметься. За її прогнозом, продажі Android протягом року зростатимуть удвічі швидше, ніж iOS.
«Це різке падіння для Apple, але якщо ви подумаєте про те, де ми були за останні чотири роки, Apple, мабуть, була найстійкішим брендом, який долав проблеми ланцюжка поставок і макропроблеми більше, ніж інші бренди. Також дуже важливо, що Samsung повернулася на вершину. Цього року ми очікуємо, що Android розвиватиметься вдвічі швидше, ніж iOS», — сказала Попал у коментарі CNN.
За матеріалами:
НВ
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