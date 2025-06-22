Штучний інтелект замінить «білих комірців» і призведе до економічної кризи — CEO Klarna 22.06.2025, 01:08 — Технології&Авто

Штучний інтелект замінить «білих комірців» і призведе до економічної кризи — CEO Klarna

ШІ загрожує робочим місцям у сфері «білих комірців», і це може призвести до рецесії в найближчій перспективі. Впровадження ШІ матиме серйозні наслідки для професій, які традиційно вважалися захищеними від автоматизації

Про це заявив генеральний директор шведського стартапу Klarna, що спеціалізується на відтермінованих платежах, Себастьян Сіміатковскі, в інтерв’ю для подкасту The Times Tech.

За його словами, це може спричинити «щонайменше короткострокову рецесію».

«На жаль, я не бачу, як ми можемо уникнути цього, враховуючи те, що відбувається з технологічного погляду», — додав він, коментуючи втрату робочих місць і економічний спад.

Слід зазначити, що Сіміатковскі, ймовірно, має рацію в своїх прогнозах, адже економіка Сполучених Штатів вже давно рухається до рецесії. Крім того, рівень безробіття частково зумовлений масовими звільненнями через захоплення ШІ з боку таких керівників, як він сам.

Суперечливі дії Klarna

Ці заяви виглядають особливо зухвалими, враховуючи нещодавні дії самого Сіміатковскі. Нещодавно в інтерв’ю Bloomberg він зізнався, що планує повернути частину з 700 співробітників служби підтримки клієнтів, яких раніше замінив ШІ у 2024 році.

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Причина? За його словами, ШІ працює на «нижчому рівні якості», ніж люди. І хоча представник PR Klarna пізніше стверджував, що це «неправильна цитата», зрозуміло, що сьогодні ШІ асистенти та боти підтримки не здатні задовільнити настільки високий рівень якості надання послуг, як це роблять люди.

Попри поспішне впровадження ШІ у власному бізнесі, CEO Klarna переконаний, що технологія зрештою досягне потрібного рівня.

«Майже щодня я отримую листи від інших генеральних директорів технологічних чи великих компаній, які також бачать можливості для підвищення ефективності та хочуть обмінятися досвідом», — розповів він у подкасті.

За його підрахунками, кількість робочих місць, про які йдеться в цих листах, є значною.

Людська праця в еру ШІ

Сіміатковскі, як і багато інших прихильників ШІ, вважає, що з часом «цінність людської праці» лише зростатиме.

Він переконаний, що живі працівники зможуть надавати послуги «набагато вищої якості», але лише після того, як опанують нові навички, які, однак, можуть застаріти в невизначеному майбутньому.

Цей шведський CEO є, мабуть, ідеальним прикладом керівника, який активно просуває ШІ. На жаль, багато інших сприймають подібні прогнози як незаперечну істину, що лише підсилює тренд на заміну людської праці технологіями.

Зрештою, CEO DeepMind, наприклад вважає, що ШІ дозволить нам колонізувати галактику. Водночас багато дослідників скептично ставляться до можливості появи «штучного загального інтелекту» та вважають, що сучасні мовні моделі переоцінені, а розвиток ШІ може посилити нерівність.

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