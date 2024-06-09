Бюджетний суперкар Chevrolet Corvette показали до прем'єри — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бюджетний суперкар Chevrolet Corvette показали до прем'єри

Технології&Авто
11
Бюджетний суперкар Chevrolet Corvette показали до прем'єри
Бюджетний суперкар Chevrolet Corvette показали до прем'єри
Лінійку Chevrolet Corvette C8 цього літа поповнить топова заряджена версія ZR1.
Офіційний тизер нового спорткара опублікували на Youtube-каналі Chevrolet, також розкрито деякі подробиці нової моделі.
Читайте також
У короткому відео можна розгледіти задню частину авто з великим антикрилом, яке, скоріше за все, буде опцією. Раніше новий Chevrolet Corvette ZR1 бачили на тестах. Він був у камуфляжі, проте можна розгледіти агресивний обвіс авто.
ZR1 буде найпотужнішим та найшвидшим Chevrolet Corvette. Його обладнають 5,5-літровим V8 від Corvette Z06, але доповнять його двома турбінами.
У Chevrolet поки розкрили лише його крутний момент — 969 Нм. А от потужність складе приблизно 800−850 сил. У парі з турбомотором працюватиме 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями.
Читайте також
Новий Chevrolet Corvette ZR1 зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2,5 с та розвивати швидкість понад 320 км/год. Крім того, це буде найшвидший Corvette на Нюрбургрингу. Ціна авто перевищить 100 тис. доларів, проте воно буде значно дешевшим за екзотичні суперкари з аналогічними характеристиками.
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Купити онлайн карту Assistance

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.