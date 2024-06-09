Бюджетний суперкар Chevrolet Corvette показали до прем'єри — Finance.ua

Бюджетний суперкар Chevrolet Corvette показали до прем'єри Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Бюджетний суперкар Chevrolet Corvette показали до прем'єри

Лінійку Chevrolet Corvette C8 цього літа поповнить топова заряджена версія ZR1.

Офіційний тизер нового спорткара опублікували на Youtube-каналі Chevrolet, також розкрито деякі подробиці нової моделі.

У короткому відео можна розгледіти задню частину авто з великим антикрилом, яке, скоріше за все, буде опцією. Раніше новий Chevrolet Corvette ZR1 бачили на тестах. Він був у камуфляжі, проте можна розгледіти агресивний обвіс авто.

ZR1 буде найпотужнішим та найшвидшим Chevrolet Corvette. Його обладнають 5,5-літровим V8 від Corvette Z06, але доповнять його двома турбінами.

У Chevrolet поки розкрили лише його крутний момент — 969 Нм. А от потужність складе приблизно 800−850 сил. У парі з турбомотором працюватиме 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Новий Chevrolet Corvette ZR1 зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 2,5 с та розвивати швидкість понад 320 км/год. Крім того, це буде найшвидший Corvette на Нюрбургрингу. Ціна авто перевищить 100 тис. доларів, проте воно буде значно дешевшим за екзотичні суперкари з аналогічними характеристиками.

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