Chevrolet показали недорогу сімейну модель за $15 000 (фото) — Finance.ua

Chevrolet показали недорогу сімейну модель за $15 000 (фото) Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

Chevrolet показали недорогу сімейну модель за $15 000 (фото), Фото: General Motors

Опубліковано перші офіційні фото нового Chevrolet Spin. Бюджетний мінівен пройде модернізацію і в березні буде презентований у Бразилії.

Про це повідомляється на сайті концерну General Motors.

Chevrolet Spin — 4,35-метровий семимісний мінівен на платформі седана Cobalt, який представлений і в Україні. Модель випускають з 2012 року і її вже кілька разів серйозно оновлювали. Вартість авто стартує з $15 000.

Chevrolet Spin 2024 впізнається за повністю новою передньою частиною. У авто широка розділена решітка радіатора і стрілоподібні діодні фари. Також замінено передній бампер і капот, а захисний пластиковий обвіс став більш вираженим.

Салон Chevrolet Spin 2024 показали тільки частково, але видно, що у мінівена нова передня панель, сучасний віртуальний щиток приладів і збільшений сенсорний дисплей. Топова версія отримала Wi-Fi, датчик дощу і камеру заднього виду.

Фото: General Motors

Новий Chevrolet Spin збереже 1,8-літровий бензиновий двигун потужністю 111 к. с., здатний працювати і на етанолі. Модель комплектують 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП.

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