Бюджетний комітет Ради схвалив збільшення видатків на оборону на 300 мільярдів — Finance.ua

Бюджетний комітет Ради схвалив збільшення видатків на оборону на 300 мільярдів Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Бюджетний комітет Ради схвалив збільшення видатків на оборону на 300 мільярдів

Комітет з питань бюджету схвалив до другого читання законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення видатків на потреби оборони.

Про це повідомила голова Комітету, народна депутатка від фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема:

на 195,7 млрд грн зростуть видатки на ЗСУ;

39,7 млрд грн — Національної гвардії;

20,4 млрд грн — Державної прикордонної служби;

19 млрд грн — Національної поліції;

13,2 млрд грн — закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ;

4,4 млрд грн — Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів;

4,2 млрд грн — СБУ;

2,5 млрд грн — ГУР МО;

2,1 млрд грн — Державної спеціальної служби транспорту Міноборони.

Також на 570,2 млн грн буде збільшено видатки на Держспецзв’язку, 500,7 млн грн — Службу зовнішньої розвідки, 230,5 млн грн — на Управління держохорони та на 151 млн — на винагороди курсантам системи МВС.

Окрім цього, пропонується збільшити видатки:

на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (на 16,5 млрд грн);

на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу на 5,97 млрд грн).

Також на 1,2 млрд грн збільшать видатки для МЗС на утримання дипломатичних установ України в країнах Африки та Аравійського півострова, а також супровід України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права.

Ще 552,8 млн грн передбачено на видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

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Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).

До другого читання члени Бюджетного комітету Ради врахували поправки до законопроєкту, які передбачають збільшення видатків для забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ) на 220 млн грн, а не на 315,4 млн грн, як пропонувалося раніше. Вивільнені 95,2 млн грн пропонується спрямувати на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, та окремі інші програми, які мають невідкладні потреби до кінця бюджетного періоду.

Крім того, Комітет передбачив видатки для формування статутного капіталу державного підприємства «Агенція закупівель у сфері оборони» у сумі 27 млн грн, скоригувавши на цю суму видатки Міноборони.

Комітет також пропонує зберегти на кінець 2023 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів з субвенції, яка надана з кредиту Європейського інвестиційного банку на проєкти з відновлення.

Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада схвалила за основу урядовий законопроєкт № 10 038 про внесення змін до державного бюджету на 2023 рік.

Документ передбачає збільшення видатки та надання кредитів державного бюджету на 328,51 млрд грн за рахунок збільшення доходів на 26,06 млрд грн, скорочення видатків на 11,43 млрд грн та збільшення запозичень одразу на 290,66 млрд грн. Із загальної суми додаткових видатків майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

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