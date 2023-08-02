Бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відбудову. Їх планують спрямувати на 44 проєкти — Finance.ua

Бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відбудову. Їх планують спрямувати на 44 проєкти Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,5 млрд грн на відбудову. Їх планують спрямувати на 44 проєкти

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення ще 3,5 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Загалом із фонду вже розподілено 27,7 млрд грн.

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Вказані кошти мають отримати Київська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська області на реалізацію 44 проєктів.

Найбільше проєктів пов’язано з відновленням житлових будинків — 24, закладів освіти — 10, охорони здоров’я — 3. Загалом передбачається побудувати з нуля 4 об'єкти, здійснити реконструкцію 5 об'єктів і провести капітальний ремонт 35 об'єктів.

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Зазначається, що раніше 6,6 млрд грн уже отримали Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та Херсонська області на реалізацію 157 проєктів.

Підласа повідомила, що загалом із фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розподілено 27,7 млрд грн на відновлення об'єктів, які постраждали через бойові дії. Нерозподілений обсяг коштів цього фонду наразі становить 34,2 млрд грн.

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