ЄС запустить незалежний від уряду контроль витрат на відбудову України — Finance.ua
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ЄС запустить незалежний від уряду контроль витрат на відбудову України

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В Україні створять окремий від уряду механізм контролю витрат на відновлення. Для цього ЄС профінансує розробку онлайн-платформи Big Recovery Portal, повідомило представництво ЄС в Україні.
Як йдеться в повідомленні, мета проекту — побудувати систему незалежного від уряду моніторингу витрат бюджетних і донорських коштів на відновлення, проаналізувати їх та залучити громадськість до моніторингу за відбудовою.
Big Recovery Portal дозволить:
  • вести відкриту базу проектів відновлення, які реалізують держава, громади, донори та благодійники;
  • моніторити витрати за цими проектами з відкритих джерел;
  • аналізувати пріоритетність і доцільність проектів, їх ризики та можливі вади;
  • залучати активних громадян і громадські організації до моніторингу конкретних проектів відновлення через механізм зворотного звʼязку.
Розробкою порталу займатиметься команда «Технології Прогресу», аналітичною складовою — Центр економічної стратегії та Інститут економічних і політичних досліджень.
Портал взаємодіятиме із цифровою екосистемою відновлення DREAM, над якою працює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом із коаліцією RISE. Також Big Recovery Portal буде інтегрований із системою електронних закупівель Prozzoro, базою даних зруйнованих за час російської агресії обʼєктів damaged.in.ua та іншими джерелами відкритих даних.
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3 січня премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що збитки, завдані Україні внаслідок війни, перевищують $700 млрд. У лютому Шмигаль повідомив в інтервʼю Forbes, що в України наразі є понад 150 млрд грн, які ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури. У межах програми швидкого відновлення пріоритетними є відновлення енергомереж, розмінування, відбудова житла й критичної інфраструктури, а також програми підтримки бізнесу.
У березні Світовий банк збільшив оцінку потреб України на відновлення та реконструкцію до $411 млрд. Ця цифра у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році, зазначає Forbes.
За даними обласних військових адміністрацій, на початок травня цього року зруйновано або пошкоджено майже 18 500 багатоповерхових житлових будинків і понад 142 тис. приватних садиб.
За матеріалами:
Zaxid.net
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