BYD планує придбати автомобільні заводи в Європі для розширення виробництва

BYD

Китайська корпорація BYD, найбільший світовий виробник електромобілів, розпочала переговори зі Stellantis NV та низкою інших європейських компаній щодо придбання їхніх виробничих потужностей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Головна мета — викуп заводів із низьким рівнем завантаження для швидкого нарощування власного випуску машин безпосередньо в межах Євросоюзу.

За словами віцепрезидентки BYD Стелли Лі, пріоритетними наразі є об’єкти в Італії, тоді як Франція розглядається як перспективний напрям завдяки конкурентним цінам на електроенергію.

Компанія прагне до одноосібного володіння активами замість створення спільних підприємств, щоб спростити управлінські процеси та операційну діяльність.

Агресивна експансія BYD зумовлена стрімким зростанням попиту на електричний транспорт у Європі, що підсилюється нестабільністю цін на пальне.

Використання наявних вільних потужностей європейських автовиробників дозволить китайському бренду закріпити лідерство на ринку ЄС та оптимізувати логістику в умовах глобального розширення бізнесу.

