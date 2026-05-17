0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BYD планує придбати автомобільні заводи в Європі для розширення виробництва

Фондовий ринок
47
BYD
BYD
Китайська корпорація BYD, найбільший світовий виробник електромобілів, розпочала переговори зі Stellantis NV та низкою інших європейських компаній щодо придбання їхніх виробничих потужностей.
Про це повідомляє Bloomberg.
Читайте також
Головна мета — викуп заводів із низьким рівнем завантаження для швидкого нарощування власного випуску машин безпосередньо в межах Євросоюзу.
За словами віцепрезидентки BYD Стелли Лі, пріоритетними наразі є об’єкти в Італії, тоді як Франція розглядається як перспективний напрям завдяки конкурентним цінам на електроенергію.
Компанія прагне до одноосібного володіння активами замість створення спільних підприємств, щоб спростити управлінські процеси та операційну діяльність.
Читайте також
Агресивна експансія BYD зумовлена стрімким зростанням попиту на електричний транспорт у Європі, що підсилюється нестабільністю цін на пальне.
Використання наявних вільних потужностей європейських автовиробників дозволить китайському бренду закріпити лідерство на ринку ЄС та оптимізувати логістику в умовах глобального розширення бізнесу.
За матеріалами:
Mind
BYDЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems