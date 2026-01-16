0 800 307 555
укр
«Будинки лише для українців» у Польщі виявилися фейком

У польському інформаційному просторі активізувалася дезінформація, спрямована на загострення соціальних протиріч і формування образу «привілейованих українців». Чергова хвиля фейкових повідомлень стосується теми житла для біженців у Варшаві.
Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

У чому суть маніпуляції

У соцережах поширюється відео з твердженнями, що в столиці Польщі нібито існують комунальні житлові будинки, призначені виключно для українців.
Автори контенту заявляють про масове заселення таких об’єктів українськими родинами та про «спрощений доступ» біженців до соціального житла.
Як насправді

У ЦПД стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності. Варшавська міська влада офіційно спростувала твердження про існування житлових будинків, призначених лише для українців.
Ба більше, у будівлі, яка згадується у відео, громадяни України взагалі не проживають. Місто не будує і не розподіляє комунальне житло за національною ознакою.
Зазначимо, українці можуть претендувати на комунальне або соціальне житло у Варшаві на тих самих підставах, що й громадяни Польщі. Жодних пільг чи переваг за критерієм національності не існує.

Мета дезінформаційної кампанії

Поширення таких фейків має на меті створити уявлення про нібито несправедливий розподіл соціальних ресурсів на користь українських біженців.
Подібні наративи системно використовуються для підриву суспільної довіри, радикалізації настроїв у польському суспільстві та зниження підтримки України й українців у Польщі.
За матеріалами:
Finance.ua
