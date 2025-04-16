Будівництво має високі показники діяльності (дані за лютий 2025) — Finance.ua

Будівництво має високі показники діяльності (дані за лютий 2025) Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Фото: КОДА

У лютому 2025 року будівництво й надалі має високі показники діяльності, що забезпечувалося насамперед значним бюджетним фінансуванням відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної відбудови.

Про це йдеться в Моніторингу основних подій в економіці України (лютий 2025) Мінекономіки.

Позитивними чинниками також були:

фінансування з бюджету, у тому числі за рахунок коштів, отриманих у межах міжнародної допомоги, проєктів із відновлення інфраструктурних об’єктів, соціальних та житлових будівель;

пожвавлення попиту на будівництво виробничих споруд на фоні покращення фінансових результатів деяких підприємств;

дія пільгової іпотечної програми єОселя;

відносно сприятливі погодні умови для будівельних робіт упродовж лютого.

Водночас брак обігових коштів у забудовників, недостатня кількість кваліфікованих робітників чинили стримуючий тиск на галузь та не давали змоги нарощувати виробництво будівельної продукції більш високими темпами.

Нагадаємо, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Закарпатська та Львівська області залишаються найдорожчими регіонами для оренди. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 413 гривень. З початку року ціни зросли на 2,7%.

Довідка Finance.ua:

за статистикою ЛУН, зростання цін на оренду трішки пригальмувало. Найвищі орендні ставки в Києві, Львові та Ужгороді. Співвідношення середньої місцевої заробітної плати до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх регіонах країни — тобто винаймати квартири стало дешевше;

до слова, цього року стартував проєкт надання вимушеним переселенцям субсидій на оренду житла, проте орендодавці не дуже активно пропонують житло ВПО. Як працює цей інструмент — розповіли тут.

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