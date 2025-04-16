Будівництво має високі показники діяльності (дані за лютий 2025) — Finance.ua
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Будівництво має високі показники діяльності (дані за лютий 2025)

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Фото: КОДА
Фото: КОДА
У лютому 2025 року будівництво й надалі має високі показники діяльності, що забезпечувалося насамперед значним бюджетним фінансуванням відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної відбудови.
Про це йдеться в Моніторингу основних подій в економіці України (лютий 2025) Мінекономіки.
Позитивними чинниками також були:
  • фінансування з бюджету, у тому числі за рахунок коштів, отриманих у межах міжнародної допомоги, проєктів із відновлення інфраструктурних об’єктів, соціальних та житлових будівель;
  • пожвавлення попиту на будівництво виробничих споруд на фоні покращення фінансових результатів деяких підприємств;
  • дія пільгової іпотечної програми єОселя;
  • відносно сприятливі погодні умови для будівельних робіт упродовж лютого.
Будівництво має високі показники діяльності (дані за лютий 2025)
Водночас брак обігових коштів у забудовників, недостатня кількість кваліфікованих робітників чинили стримуючий тиск на галузь та не давали змоги нарощувати виробництво будівельної продукції більш високими темпами.
Будівництво має високі показники діяльності (дані за лютий 2025)
Нагадаємо, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Закарпатська та Львівська області залишаються найдорожчими регіонами для оренди. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 413 гривень. З початку року ціни зросли на 2,7%.

Довідка Finance.ua:

  • за статистикою ЛУН, зростання цін на оренду трішки пригальмувало. Найвищі орендні ставки в Києві, Львові та Ужгороді. Співвідношення середньої місцевої заробітної плати до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх регіонах країни — тобто винаймати квартири стало дешевше;
  • до слова, цього року стартував проєкт надання вимушеним переселенцям субсидій на оренду житла, проте орендодавці не дуже активно пропонують житло ВПО. Як працює цей інструмент — розповіли тут.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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