«Буде ще гірше»: кількість наймів у листопаді досягла 20-місячного мінімуму — Finance.ua

«Буде ще гірше»: кількість наймів у листопаді досягла 20-місячного мінімуму Сьогодні 14:48 — Особисті фінанси

«Буде ще гірше»: кількість наймів у листопаді досягла 20-місячного мінімуму

Кількість наймів в листопаді досягла позначки в 800 — це найнижчий показник за більш ніж півтора роки. Менше, ніж зараз, було в березні 2022 року.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Графік: Djinni

«У грудні, напевно, буде гірше. А з січня — краще (але це не точно)», — повідомив Djinni.

Раніше Djinni назвав топ-категорії листопаду. Ними стали SQL, Data Engineer і Lead Generation. У всіх трьох категоріях відносно мало кандидатів. Наприклад, лише 14 кандидатів в категорії SQL за 20 днів листопада відправляли відгуки на вакансії і 45 отримували пропозиції від рекрутерів.

Для всіх трьох категорій-лідерів кількість кандидатів, які отримували пропозиції, приблизно вдвічі більша, ніж тих, хто відгукувався сам.

Також, за даним Djinni, категорія Sales відтіснилa JavaScript на третє місце за кількістю нових вакансій. Не в останню чергу зниження рейтингу JavaScript пов’язано з новими категоріями React Native та FullStack, які рекрутери іноді обирають замість JS.

Графік: Djinni

На графіку також кидається в очі поступова втрата позицій QA. Ще в 2021 ці вакансії були на третьому місці, зараз — на 14-му.

«Схожого пояснення для плавного падіння вакансій для Manual QA у нас немає», — йдеться в повідомленні.

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