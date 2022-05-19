Британія наклала санкції на найбільші авіакомпанії рф — Finance.ua

Тепер ці авіакомпанії не зможуть використовувати свої «дорогі невикористані посадкові слоти в аеропортах Британії», а також не зможуть їх продати і відтак заробити 50 млн фунтів, зазначив міністр транспорту Грант Шаппс.
«Аерофлот», найбільша авіакомпанія росії, входить до 20 найбільших авіакомпаній світу. Мажоритарним власником компанії є держава росія, тож компанія має стратегічне значення для уряду агресора. «Аерофлот» не тільки надає послуги російському уряду, але й створює важливе джерело доходу Кремля.
Авіакомпанія «россия», або «російські авіалінії», є однією з найстаріших і найбільших авіакомпаній росії та входить до складу державного «Аерофлоту». Таким чином, Авіакомпанія «россия» веде свою діяльність як афілійована з урядом росії організація і бере участь в отриманні вигоди або підтримці уряду росії.