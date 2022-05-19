Британія наклала санкції на найбільші авіакомпанії рф — Finance.ua

Британія наклала санкції на найбільші авіакомпанії рф

Вчора 16:11 — Світ

Британія наклала санкції на найбільші авіакомпанії рф

Британія оголосила про нові санкції, спрямовані на авіаційний сектор Росії, відтак під блокування активів потрапив «Аерофлот», «Уральські авіалінії» та авіалінії «росія».

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Тепер ці авіакомпанії не зможуть використовувати свої «дорогі невикористані посадкові слоти в аеропортах Британії», а також не зможуть їх продати і відтак заробити 50 млн фунтів, зазначив міністр транспорту Грант Шаппс.

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«Аерофлот», найбільша авіакомпанія росії, входить до 20 найбільших авіакомпаній світу. Мажоритарним власником компанії є держава росія, тож компанія має стратегічне значення для уряду агресора. «Аерофлот» не тільки надає послуги російському уряду, але й створює важливе джерело доходу Кремля.

Авіакомпанія «россия», або «російські авіалінії», є однією з найстаріших і найбільших авіакомпаній росії та входить до складу державного «Аерофлоту». Таким чином, Авіакомпанія «россия» веде свою діяльність як афілійована з урядом росії організація і бере участь в отриманні вигоди або підтримці уряду росії.

Уральські авіалінії, одна з найбільших авіакомпаній росії, раніше входила до складу Аерофлоту. Вона також отримує вигоду від уряду росії та має для нього стратегічне значення.

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