Британія надасть Україні $500 млн для проходження зимового періоду — Finance.ua
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Британія надасть Україні $500 млн для проходження зимового періоду

Казна та Політика
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Британія надасть Україні $500 млн для проходження зимового періоду
Британія надасть Україні $500 млн для проходження зимового періоду
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія виділить понад 500 мільйонів доларів гуманітарної фінансової допомоги Україні для проходження зимового періоду.
Цю інформацію повідомив офіс прем'єр-міністра під час виступу перед учасниками саміту Європейської політичної спільноти.
За словами Сунака, Британія надає четверту гарантію кредиту Світового банку на суму 500 мільйонів доларів. Вона призначена для того, щоб уряд України міг забезпечити взимку життєво важливі виплати для трьох мільйонів домогосподарств.
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Плановані виділення також включають 34 мільйони фунтів стерлінгів (40,8 млн доларів) для ООН і благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг.
Також буде виділено 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12,2 млн доларів) на побутове електропостачання, яке може постраждати від атак росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру.

Довідка Finance.ua:

  • до кінця цього року Британія планує поставити Україні десятки тисяч снарядів. Таку заяву зробив міністр оборони Грант Шаппс після засідання Контактної групи з питань оборони України у Німеччині.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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