Британія і Кіпр посилять боротьбу з нелегальними потоками російських грошей — Finance.ua
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Британія і Кіпр посилять боротьбу з нелегальними потоками російських грошей

Світ
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Британія і Кіпр посилять боротьбу з нелегальними потоками російських грошей
Британія і Кіпр посилять боротьбу з нелегальними потоками російських грошей
Уряди Великої Британії та Кіпру домовилися посилити боротьбу з нелегальними потоками російських грошей, аби змусити «голодати» путінську воєнну машину.
Про це під час візиту до Кіпру заявив глава британського уряду Кір Стармер, повідомляє Reuters.
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«Разом з Республікою Кіпр ми запобігатимемо потокам незаконних фінансів через Європу, щоб змусити голодувати воєнну машину путіна та захистити глобальну стабільність», — сказав прем’єр-міністр.
У пресслужбі Стармера додали, що Британія передає Кіпру ноу-хау, допомагаючи країні створити новий національний підрозділ щодо дотримання санкцій, і наступного року запустить навчальні програми для команд правоохоронних органів на острові.
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Зазначається, що Кіпр наполегливо працює, щоб позбутися репутації «притулку для російського бізнесу», приєднавшись до позиції Заходу щодо росії.
Для самого Стармера це був перший візит британського прем’єр-міністра до Кіпра після Едварда Хіта в 1971 році.
За матеріалами:
Укрінформ
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