Британія і Канада ввели санкції проти білорусів — Finance.ua
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Британія і Канада ввели санкції проти білорусів

Світ
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Британія і Канада ввели санкції проти білорусів
Британія і Канада ввели санкції проти білорусів
Велика Британія разом із Канадою ввели санкції проти 6 осіб і 3 організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у білорусі.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
«Санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, і компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну росії в Україні. Ці дії демонструють відданість уряду роботі на міжнародному рівні для стримування загроз і захисту національної безпеки, що є основою в урядовому Плані змін», — вказується у повідомленні.
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Підкреслюється, що після жорстокого придушення лукашенком, під час якого критичні голоси в білорусі було приглушено, і фіктивні вибори, які відбулися у неділю, 26 січня, не відповідали міжнародним стандартам і були засуджені міжнародними партнерами.
Санкції були застосовані до голови білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенко, а також до представників Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією і пенітенціарної системи.
Поряд із застосуванням санкцій до керівників інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в країні, Велика Британія виключила білоруські оборонні компанії з британської економіки — сектору, який має стратегічне значення для режиму лукашенка, що сприяє війні росії в Україні.
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Ппід санкції потрапили 3 підприємства оборонного сектору білорусі: ВАТ «Алевкурп» — дочірнє підприємство білорусі, яке спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радіолокаційних систем і систем управління зброєю, ВАТ «Завод Легмаш» — білоруське підприємство, що виробляє боєприпаси для білоруського оборонного комплексу, і «КБ Безпілотні вертольоти» — білоруський розробник і виробник безпілотних літальних апаратів.
«Світ вже звик до цинічного удавання лукашенка щодо демократії в білорусі, тоді як насправді він жорстоко пригнічує громадянське суспільство та опозицію, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом із нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ білорусі та викривати тих, хто відмовляє їм у їх законному праві на свободу та демократію», — заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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