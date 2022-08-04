Британець, який ненароком викинув на смітник HDD з 7500 BTC, придумав новий план із застосуванням ШІ — Finance.ua

Британець, який ненароком викинув на смітник HDD з 7500 BTC, придумав новий план із застосуванням ШІ Вчора 03:12 — Фінтех і Картки

Британець, який ненароком викинув на смітник HDD з 7500 BTC, придумав новий план із застосуванням ШІ

Напевно, багато хто чув історію британського програміста Джеймса Хауеллса, який у 2013 році помилково викинув жорсткий диск комп’ютера, на якому було 7500 Bitcoin. У нього в шухляді столу зберігалися два 2,5-дюймові диски, і він випадково викинув робочий HDD з криптовалютою.

З того часу Джеймс Хауеллс без успіху намагається повернути накопичувач. Він неодноразово звертався до міської ради Ньюпорта з проханням дозволити йому шукати диск на звалищі. Але влада постійно відхиляла його прохання, оскільки його «полювання за скарбами» вважається небезпечним для довкілля.

А втім, Джеймс Хауеллс не здається і розробив новий план пошуку жорсткого диска, який підтримує хедж-фонд. Знайти такий маленький пристрій серед понад 100 тис. тонн сміття інженер сподівається за допомогою штучного інтелекту та автоматизації, які допоможуть швидше сортувати усі відходи.

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Хауеллс має дві версії цього нового плану. Перший план передбачає сортування всіх 100 тис. тонн сміття із застосуванням людей-сортирувальників, роботизованих собак Boston Dynamics Spot та спеціальної конвеєрної стрічки з автоматизованими системами сортування. Цей план оцінюється не менше ніж у $11 млн і займе від 9 до 12 місяців. Друга версія плану коштуватиме лише $6 млн і триватиме до 18 місяців.

Обидва плани вимагають залучення групи експертів у різних галузях, таких як розкопки звалищ, управління відходами та вилучення даних. Хоуеллс навіть звернувся за допомогою до консультанта, який працював у компанії OnTrack. Вона успішно відновила 99% даних із чорного ящика космічного корабля «Колумбія», що розбився.

Після розкопок Хауеллс планує очистити й переробити якнайбільше сміття, а решту перепоховати. Його команда навіть вивчає можливість будівництва сонячної чи вітряної електростанції на місці звалища. Ідея полягає в тому, щоб зробити якомога менший вплив на навколишнє середовище. Також у разі успіху Хауеллс пропонує виплатити по 50 фунтів стерлінгів кожному зі 150 тис. жителів Ньюпорта. Однак поки не відомо, чи переконає це зрештою владу дати зелене світло операції.

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