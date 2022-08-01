За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17% — Finance.ua

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За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%

Фінтех і Картки
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За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%
За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%
Липень став найкращим місяцем 2022 року для Bitcoin — флагманська криптовалюта виросла в ціні на 17% за 30 днів.
Згідно з даними CoinMarketCap, другий квартал 2022 року став найгіршим для ВТС за останні 10 років, відзначившись падінням вартості флагманської криптовалюти на 55%.
Втім, тенденція зниження ціни Bitcoin частково припинилась у липні — ВТС завершив місяць із вартістю $24 500, піднявшись на 16,6%. На момент написання новини BTC торгується по $23 041.
Нагадаємо, Bitcoin вдалось вирости у ціні наприкінці липня завдяки підвищенню діапазону ключової ставки від Федеральної резервної системи США (ФРС), одразу на 75 базисних пунктів. Так у ніч з 27 на 28 липня ВТС виріс одразу на 9% і торгувався по $23 173.
Згідно з щомісячними даними Coinglass, серпень зазвичай є ведмежим місяцем для ринку криптовалют, тому аналітики закликали інвесторів бути готовими до падіння вартості Bitcoin та альткоїнів.
Якщо хочете безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші, найкращим варіантом стане CoinBase. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

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За матеріалами:
noworries
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