За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17% — Finance.ua

За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17% Вчора 18:32 — Фінтех і Картки

За останні 30 днів Bitcoin зріс на 17%

Липень став найкращим місяцем 2022 року для Bitcoin — флагманська криптовалюта виросла в ціні на 17% за 30 днів.

Згідно з даними CoinMarketCap, другий квартал 2022 року став найгіршим для ВТС за останні 10 років, відзначившись падінням вартості флагманської криптовалюти на 55%.

Втім, тенденція зниження ціни Bitcoin частково припинилась у липні — ВТС завершив місяць із вартістю $24 500, піднявшись на 16,6%. На момент написання новини BTC торгується по $23 041.

Нагадаємо, Bitcoin вдалось вирости у ціні наприкінці липня завдяки підвищенню діапазону ключової ставки від Федеральної резервної системи США (ФРС), одразу на 75 базисних пунктів. Так у ніч з 27 на 28 липня ВТС виріс одразу на 9% і торгувався по $23 173.

Згідно з щомісячними даними Coinglass, серпень зазвичай є ведмежим місяцем для ринку криптовалют, тому аналітики закликали інвесторів бути готовими до падіння вартості Bitcoin та альткоїнів.

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noworries За матеріалами:

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