Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року — Finance.ua

Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року Сьогодні 22:53 — Технології&Авто

Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року

Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року. Вони визначили фаворитів у кожному сегменті. Про це розповіли на сайті What Car?

На ринку електромобілів існує серйозна конкуренція. У наш час більшість автовиробників пропонують повністю електричні моделі.

Експерти протестували десятки електромобілів і гібридних авто. Вони визначили переможців у кількох категоріях.

Найкращі електромобілі 2023 року:

новий компактний електромобіль — Fiat 500e;

вживаний компактний електромобіль — Renault Zoe;

новий сімейний електромобіль — MG4 EV;

вживаний сімейний електромобіль — Volkswagen ID.3;

новий компактний електрокросовер — Smart #1;

вживаний компактний електрокросовер — Hyundai Kona Electric;

новий великий електрокросовер — Genesis GV60;

вживаний великий електрокросовер — Skoda Enyaq iV;

новий електричний мінівен — Volkswagen ID. Buzz;

новий електричний універсал — MG5 EV;

вживаний електричний універсал — MG5 EV;

новий розкішний електромобіль — Tesla Model 3;

вживаний розкішний електромобіль — Tesla Model 3;

найочікуваніший електромобіль (вибір читачів) — Renault 5 EV.

Найкращі гібридні авто 2023 року:

новий гібридний сімейний автомобіль — Audi A3 Sportback TFSIe;

вживаний гібридний сімейний автомобіль — Seat Leon e-Hybrid;

новий гібридний компактний кросовер — Range Rover Evoque;

вживаний гібридний компактний кросовер — Mini Countryman;

новий гібридний великий кросовер — Mercedes-Benz GLC;

вживаний гібридний великий кросовер — Volvo XC90;

новий гібридний універсал — Mercedes-Benz C-Class Estate;

вживаний гібридний універсал — Volkswagen Passat Estate;

новий гібридний розкішний автомобіль — Mercedes-Benz C-Class;

вживаний гібридний розкішний автомобіль — BMW 3 Series.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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