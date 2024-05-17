Нова Skoda Octavia 2024 вийде на український ринок: ціни (фото) — Finance.ua

Нова Skoda Octavia 2024 вийде на український ринок: ціни (фото) 17.05.2024, 00:23 — Технології&Авто

Нова Skoda Octavia 2024 вийде на український ринок: ціни (фото)

В Україні невдовзі з’явиться нова Skoda Octavia 2024. Популярна модель С-класу пройшла оновлення і уже надійшла у виробництво. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda в Україні.

Skoda Octavia 2024 упізнається насамперед за новою передньою частиною зі зміненими фарами. У салоні встановлено збільшений тачскрін. В Україні, як і раніше, будуть доступні ліфтбек та універсал.

Нова Skoda Octavia в Україні буде доступна лише у 150-сильних модифікаціях. Зокрема, пропонуються бензинові турбомотори об'ємом 1,4 і 1,5 л, а також 2,0-літровий турбодизель. Є версії зі 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП, а також 7-ступінчастим роботом DSG.

Ціна Skoda Octavia в Україні стартує з 1 070 969 гривень. Базова версія Essence отримала діодні фари, датчики дощу та світла, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік.

Варіант Selection (від 1 170 764 гривень) додає камеру, підігрів крісел та лобового скла, а топова версія Sportline (від 1 450 270 гривень) — оздоблення салону штучною шкірою, матричні фари, підігрів керма і цифрову панель приладів.

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